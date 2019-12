COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este lunes la Justicia resolvió condenar a José Manuel Pérez a la pena de 10 años y 8 meses de prisión por el homicidio de Jonathan Cattelani, ocurrido el 5 de febrero de 2017.

Esta mañana continuó la audiencia de cesura de pena en el juicio. La fiscal, en base a las pautas mensurativas y las circunstancias atenuantes y agravantes del caso, había solicitado la pena de 14 años de prisión; y se mantenga la prisión preventiva de Pérez. En tanto que el defensor requirió el mínimo de la pena establecido para el delito, 10 años y 8 meses.

Cabe recordar que el pasado 5 de diciembre el tribunal declaró por unanimidad penalmente responsable al imputado Pérez del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con dolo eventual”.

La fiscal consideró como circunstancias agravantes del caso la naturaleza de la acción, la indefensión en la que se encontraba la víctima al momento del hecho, la extensión del daño causado (se realizaron cuatro disparos), las condiciones personales del autor (una persona adulta con un trabajo estable, con cuatro hijos), por esto debió motivarse en la norma. Asimismo como circunstancias atenuantes la falta de antecedentes penales de Pérez y la no trascendencia de la pena a terceras personas por sus 4 hijos. Por último peticionó la fiscal el mantenimiento de la prisión preventiva de Pérez, en base al peligro de fuga y se imprima el carácter de trámite urgente al proceso.

Por su parte el defensor argumentó: “La naturaleza de la acción está prevista en el uso de arma de fuego, no hay otra naturaleza de la acción”. La extensión del daño causado, la perdida de la vida de una persona “no es un plus para sobrecargar la pena”, afirmó el defensor. Proponiendo se aplique la “teoría de la vulnerabilidad” por la historia de vida de su defendido. “La pena hoy se ha trasformado en el paso del tiempo en un lugar de encierro, porque no hay resocialización”. Por todo ello el defensor solicitó la nulidad del alegato fiscal y subsidiariamente se le aplique el mínimo establecido para el delito, 10 años y 8 meses de prisión.

Finalmente el tribunal pasó a deliberar y resolvió condenar a José Pérez a la pena de 10 años y 8 meses de prisión estableciendo como circunstancias agravantes la extensión del daño causado y la puesta en peligro de terceras personas. A su vez consideraron como atenuante la falta de antecedentes penales del imputado y desestimaron la nulidad planteada por el defensor. Por último los jueces decretaron el mantenimiento de la prisión preventiva de Pérez hasta que la sentencia quede firme.

El tribunal de debate fue presidido por Alejandro Soñis, e integrado por Miguel Caviglia y Mónica García, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado José Manuel Pérez, fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

El homicidio de Jonathan Cattelani

El hecho ventilado en el debate acontece el pasado 5 de febrero de 2017, siendo aproximadamente las 9.00 hs. en circunstancias en que la víctima, Jonathan Cattelani, junto a otras tres personas se encontraba bebiendo, en una vivienda, en la zona de ilegales del barrio San Cayetano. Estaciona frente al lugar una camioneta Renault Kangoo conducida por José Pérez, acompañado de dos personas más. El conductor desciende con un arma de fuego en la mano y dispara al menos en 4 oportunidades contra el grupo integrado por la víctima, hiriendo mortalmente a Cattelani. Estableciéndose en la autopsia que el mismo fallece como consecuencia de un “shock cardiogénico producido por herida de arma de fuego en tórax”.