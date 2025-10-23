El juez civil de Villa La Angostura, Francisco Bonorino, resolvió condenar a dos socios dedicados a la venta en pozo de inmuebles a devolver 50 mil dólares y pagar una suma equivalente por daño punitivo, tras negarse a entregar un departamento adquirido por una vecina.

El conflicto se originó a partir de una operación de compra realizada en 2019, cuando un matrimonio firmó un boleto para adquirir un departamento que debía entregarse en diciembre de 2020. Sin embargo, la pareja se divorció antes de que la obra estuviera finalizada y el hombre cedió el 50% del boleto a su exesposa. A partir de ese momento, los vendedores desconocieron el derecho de la mujer y se negaron a concretar la entrega del inmueble.

Los argumentos del juez y el daño punitivo

Los demandados argumentaron que la mujer no figuraba como compradora formal en el boleto y que aún restaba pagar un saldo de 12 mil dólares. El juez Bonorino descartó ese argumento por falta de pruebas y recordó que, al momento de la firma, el matrimonio estaba legalmente casado, por lo que el bien era ganancial según el artículo 465 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El magistrado enfatizó que “es claro que en el boleto figuran ambos cónyuges y que, aun si solo uno hubiera firmado, el bien adquirido durante el matrimonio pertenece a ambos”.

En cuanto al daño punitivo, Bonorino consideró que los vendedores no ofrecieron ninguna compensación ni intentaron entregar el inmueble durante más de cuatro años, lo que configuró una clara violación a la Ley de Defensa del Consumidor. Por ello, además de devolver los 50 mil dólares abonados, deberán pagar otros 50 mil dólares en concepto de sanción económica ejemplar.

Un caso que refuerza la protección al consumidor

El fallo fue destacado por su aplicación directa de la normativa de protección al consumidor en operaciones inmobiliarias, donde las demoras y los incumplimientos en las ventas en pozo son frecuentes. El juez sostuvo que el daño punitivo tiene un carácter ejemplificador y disuasorio, para evitar que otros desarrolladores repitan prácticas similares.

“Durante más de cuatro años, no surge de ningún documento o prueba que los demandados hayan ofrecido entregar el inmueble ni compensar a la compradora, lo que justifica plenamente la sanción”, indicó en su resolución.