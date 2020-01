COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Victorio Joursin de 74 años desapareció el jueves 16 de enero y hasta el día de hoy su familia no pierde la esperanza de encontrarlo con vida. Este miércoles a la mañana se llevó adelante una reunión con el personal de Búsqueda de Personas y Policía Federal, quienes están abocados al operativo.

"La búsqueda va a seguir por el frente marítimo", señaló el inspector de la Policía Federal, Leandro Sánchez y agregó que "fuimos buscando diferentes indicios vía terreaste y hemos ido a la quinta que frecuentaba el abuelo. Nos desplazamos en el sector de chacras, el Regimiento y el basural, donde hicimos una búsqueda en un perímetro de más de 150 metros, con perros que buscan a personas vivas y restos humanos".

No descartan buscar al abuelo desaparecido por otras ciudades de Chubut

En contacto con ADNSUR aclaró que "no se lo deja de buscarlo con vida" y que "hasta el momento los resultados son negativos. También informó que "esta semana buscamos en la Escombrera Municipal, donde los perros habían marcado puntos altos de interés, pero una vez retirado una profundidad de 4 metros por 12, los perros no volvieron a marcar el lugar, por lo que quedó descartado".

En este sentido confirmó que "esta mañana se comenzó a buscar por el mar con profesionales de Prefectura. En el operativo trabaja la División Canes de Bomberos de Buenos Aires, con tres perros, personal Aeroportuario del cuartel de Trelew con dos perros". Aseguró que "la búsqueda se podría extender hasta Trelew y Sarmiento" y se le sigue pidiendo colaboración a la comunidad.

Por su parte, el juez Jorge Enrique Odorisio, detalló que la búsqueda por el mar (el litoral) comenzó a las 10 horas, en la zona de Rocas Coloradas, vía aérea y acuática. Como es una zona con poca profundidad se utiliza una embarcación semirígida. A nivel aéreo se usa un helicóptero de prefectura que esta rastreando una zona de aproximadamente 15 kilómetros".

NO SE PIERDEN LAS ESPERANZAS

Julio Joursin, hijo del abuelo desaparecido, dijo que "los perros arcan indicios pero no encontraron nada, vamos a ver cómo seguimos la búsqueda porque no la vamos a dejar de hacer, esperamos que surja algo en estos días, alguien que llame que nos indique algo que nos lleve a terminar. Hoy no tenemos nada, contábamos en que encuentren algo” y añadió “para nosotros es una esperanza no encontrar su cuerpo acá pero vamos a esperar a ver qué surge".