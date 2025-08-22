El Ministerio Público Fiscal informó que, a través de la Dirección de Veterinaria y Zoonosis de Puerto Madryn, se encuentran disponibles varios perros para quienes deseen sumarse a la adopción responsable de mascotas. La convocatoria busca darles una segunda oportunidad a los animales rescatados, garantizando que puedan acceder a hogares donde reciban el cuidado y afecto necesarios.

La aclaración surgió luego de que numerosas personas consultaran por el grupo de perros salchicha recientemente rescatados en un procedimiento judicial. En ese sentido, desde la Fiscalía señalaron que los animales todavía no están en condiciones de ser adoptados, ya que permanecen bajo una causa en trámite.

Sin embargo, recordaron que actualmente hay otros perros que sí se encuentran listos para integrarse a nuevos hogares y que compartieron las imágenes de los animales en su página de Facebook.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La adopción responsable implica asumir el compromiso de brindar a los animales un entorno adecuado, atención veterinaria, alimentación y contención. Desde la Dirección de Veterinaria y Zoonosis remarcaron que todos los perros son entregados con control sanitario, lo que asegura que los adoptantes puedan incorporarlos a su vida de manera segura y con las condiciones básicas de bienestar garantizadas.

Los interesados en participar de esta convocatoria podrán acercarse a la sede de la Dirección, ubicada en Panamá 2046, Madryn, en el horario de lunes a viernes de 7 a 18 horas. Allí recibirán toda la información sobre los animales disponibles, así como el acompañamiento necesario para avanzar en el proceso de adopción.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Con este llamado, las autoridades buscan concientizar sobre la importancia de adoptar de manera responsable, evitando el abandono y promoviendo el bienestar animal en la ciudad.

LOS 55 PERRITOS RESCATADOS DE UN CRIADERO

Un operativo conjunto entre la Fiscalía Ambiental de Madryn, la Policía local y el área de Zoonosis municipal permitió rescatar a 55 perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento en un criadero ubicado en el barrio Comercio de esta ciudad. La dueña del lugar será imputada por maltrato animal, según confirmaron las autoridades.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

La intervención se realizó luego de que un vecino denunciara la situación irregular en la que vivían los perros. La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA), bajo la responsabilidad de las fiscales Florencia Bianchi y Cecilia Pistará, tomó intervención en el caso y solicitó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, el personal policial junto a los profesionales de Zoonosis verificaron la presencia de un total de 55 perros: 46 de ellos de raza dachshund, conocidos popularmente como “perros salchicha”; además de 7 bulldogs franceses, 1 dogo argentino y 1 labrador retriever. Los animales se encontraban hacinados y en condiciones que ponían en riesgo su bienestar.

Como resultado del rescate, los perros fueron trasladados a las instalaciones de Zoonosis municipal, donde se les está brindando atención veterinaria, cuidados y alimentación, a la espera de que estén en condiciones de ser dados en adopción.