COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Aún no hay novedades del paradero de Victorio Joursin de 74 años y la búsqueda continúa centrada en la zona de la escombrera municipal de zona norte con personal especializado y canes de la Policía Federal. Mientras tanto, la familia no pierde la esperanza de encontrar al abuelo que lleva 12 días desaparecido y fue visto por última vez el pasado jueves 16 de enero cuando salía de su vivienda en el barrio Standard Norte.

Es así que tras la llegada de personal especializado de la División Canes de Bomberos de la Policía Federal, a cargo del inspector Ariel Sánchez, el día viernes raudamente el fin de semana comenzaron con las labores con cinco perros que se dedican a la búsqueda de personas vivas y otros al hallazgo de restos humanos, en la zona de la escombrera municipal en Kilómetro 18.

Uno de los perros que trabaja para encontrar a Joursin.

Los perros fueron quienes marcaron y siguieron el rastro de Joursin por el sector, siendo la búsqueda concentrada en dicha zona e incluso con dos máquinas se encuentran excavando el espacio indicado, pero aun no hay indicios de la presencia del desaparecido en el lugar pese a la presunción de que su cuerpo podría estar enterrado en el lugar.

Junto al inspector Sánchez, a Comodoro llegaron los dos ayudantes Corsaro y Páez, el auxiliar Mastrocola, los sargentos primero Cassioli y Esquivel y el cabo Méndez; quienes trabajan con los canes Samara de poco más de un año de edad, Pastor Belga Malinois; Kira de poco más de dos años, raza Boder Collie quienes buscan personas vivas. Y también arribaron Boris, otro Pastor Belga Malinois de cinco años, Malina de más de un año, raza Pastor Belga Malinous y Lilo, Labrador de dos años, quienes se encargan de la búsqueda de restos humanos.

Pese a las largas horas de trabajo aún no hay novedades al respecto y cada vez son más las dudas respecto a su posible paradero.

Seguimos buscando

Julio Joursin, hijo del abuelo desaparecido, dijo que "los perros arcan indicios pero no encontraron nada, vamos a ver cómo seguimos la búsqueda porque no la vamos a dejar de hacer, esperamos que surja algo en estos días, alguien que llame que nos indique algo que nos lleve a terminar. Hoy no tenemos nada, contábamos en que encuentren algo” y añadió “para nosotros es una esperanza no encontrar su cuerpo acá pero vamos a esperar a ver qué surge".

La búsuqueda ya es nacional.

Por su parte la División de Búsqueda de Personas "sigue buscando y analizando cámaras, recopilando información, nosotros vamos a seguir dando vueltas por la ciudad, no nos queda otra”, dijo a Diario Crónica. Asimismo, comentó que de Comodoro no reciben muchas llamadas pero sí los han llamado quienes dicen haber visto al hombre por Puerto Madryn incluso ayer recibieron una llamada de Allen por un hombre perdido pero al enviar su fotografía no se trataba de Victorio. “Nosotros estamos agradecidos porque esto se conoce a nivel nacional, Dios quiera que alguien lo haya levantado y dejado en otra ciudad o provincia, esperamos encontrarlo o al menos una llamada que nos acerque a él porque son doce días de incertidumbre” lamentó Joursin.

Así también indicó “no tenemos palabras suficientes de agradecimiento para nuestros amigos que salen del trabajo y nos ayudan, todas las divisiones de la policía, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Ejército, Prefectura, todos los que nos brindaron posibilidades para poder encontrar a mi viejo, hoy sin resultados favorables pero seguiremos hasta encontrarlo”.

Finalmente, mencionó que este miércoles habrá una reunión con la subsecretaria del Ministerio de Seguridad, Sara Genaisir para ver como continúan con las labores de búsqueda