La secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, asumió como directora titular de YPF con mandato hasta 2026, lo que le otorga a la provincia un lugar clave dentro del directorio de la principal empresa energética del país.

La compañía, que preside Horacio Marín, formalizó la designación y comunicó los cambios a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y a A3 Mercados S.A., cumpliendo con las normas vigentes para este tipo de modificaciones.

Contexto energético en Río Negro

La llegada de Confini al directorio se da en un momento de fuerte impulso a la política energética provincial, marcada por el objetivo de diversificar la matriz productiva. Bajo la gestión de Alberto Weretilneck, Río Negro promueve dos proyectos exportadores en los que YPF tiene un rol central:

El oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que permitirá evacuar la producción de hidrocarburos hacia la costa rionegrina.

El proyecto de gas natural licuado (GNL) en Punta Colorada, considerado estratégico para ampliar la capacidad exportadora del país.

Confini ocupa ahora la banca por la clase D de acciones, en reemplazo de Ignacio Ezequiel Bruera, quien había asumido en noviembre de 2024 y renunció en junio pasado. El mandato estará vigente hasta la próxima elección de directores en asamblea de accionistas.

Un momento clave para la Patagonia

La designación se conoció en la misma semana en la que arribó al puerto de Punta Colorada el primer buque proveniente de China con 8.000 toneladas de acero destinadas a la construcción de los tanques de almacenamiento del VMOS.

En ese marco, Confini remarcó: “La Patagonia empieza a ser valorada como corresponde, como productora energética capaz de generar divisas similares a las del campo”. También destacó que el oleoducto permitirá monetizar los recursos de Vaca Muerta, generar divisas para el país y distribuir riqueza entre las provincias productoras.

El peso de las provincias en YPF

Las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) cuentan con representación en el directorio de YPF. Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza tienen asientos permanentes por las acciones clase D, mientras que las demás provincias productoras participan a través de una banca rotativa.

Sin embargo, en este caso, la incorporación de la funcionaria rionegrina no estaría vinculada a esa rotación, lo que refuerza el peso político y energético de la provincia en la mesa de decisiones de YPF.