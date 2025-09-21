Con el auto destruido, dos jóvenes salieron ilesos de un violento vuelco en Comodoro

Este domingo por la mañana se registró un accidente de tránsito en la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Gatica, en el barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.

Según informó personal policial, un joven de 24 años, acompañado por una mujer, perdió el control de su Renault Sandero y volcó. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos y pudieron salir del vehículo por sus propios medios.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal y constató que ambos ocupantes del vehículo registraban alcoholemia positiva, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control. El automóvil dejó una marca de frenada de más de 50 metros antes de volcar.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

El accidente se produjo a solo 20 metros de una estación de servicio YPF, específicamente en la entrada de la misma, lo que podría haber derivado en un desastre mayor si el vehículo hubiera impactado contra la estación de combustible.

La seguridad vial y su importancia

La Fundación Estrellas Amarillas, dedicada a la prevención de accidentes de tránsito, recordó la necesidad de conducir de manera responsable para evitar tragedias en calles y rutas.

La próxima semana se colocarán dos nuevas estrellas amarillas en la ciudad: una en la intersección de ruta 3 y 13 de diciembre, donde semanas atrás falleció la joven Mayra Remolcoy, y la otra en Canadá y Yupanqui, lugar del fallecimiento del joven Limpiz, como recordatorio y homenaje a las víctimas de accidentes viales.