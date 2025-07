Comodoro inauguró su Ciudad Judicial: cómo es el nuevo edificio y qué funciones tendrá

Después de dos décadas de promesas, licitaciones fallidas, paralizaciones y cambios de gobierno, este jueves 26 de junio se inauguró oficialmente la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, una obra largamente esperada por el Poder Judicial y la comunidad en general.

El moderno edificio, ubicado sobre la calle Figueroa Alcorta, entre Juan B. Justo y Juan de Garay, comenzará a funcionar plenamente tras la feria judicial de invierno —del 7 al 18 de julio— y marca un hito en el proceso de modernización de la Justicia en la región.

El acto oficial contó con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales, y se anticipa como escenario de tensiones políticas por el contexto actual.

En un encendido discurso durante la inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, el gobernador Ignacio Torres valoró el nuevo edificio como un paso hacia la modernización del Poder Judicial, pero subrayó que las reformas estructurales sólo cobran sentido si se acompañan de transformaciones profundas que devuelvan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“Este edificio apunta a una desburocratización y modernización de la justicia, pero no tiene sentido si no avanzamos en reformas reales para recuperar la confianza de la gente con los tres poderes del Estado”, afirmó Torres ante ministros, jueces, legisladores y funcionarios nacionales.

El gobernador destacó que el edificio judicial es también un gesto de “austeridad fiscal” al evitar el gasto en alquileres, y se refirió a la importancia simbólica del momento: “Después de 23, 25 años de postergaciones, estamos terminando esta obra. Es un momento bisagra”.Reformas impulsadas

Torres repasó las reformas promovidas por su gestión en poco más de un año y medio: la aprobación del primer Código Electoral de Chubut, la reforma del Código Procesal Penal, la ley de extinción de dominio y la ficha limpia tanto para cargos electivos como ejecutivos. “Todo eso se logró con debate abierto y participación de la sociedad. No fueron discusiones solo entre políticos”, remarcó.

Entre sus palabras, destacó especialmente la enmienda constitucional para eliminar los fueros como “la medida más importante”:

🔹 “Esa enmienda es un acto de justicia. Mostrarle a la sociedad que quienes están en el poder pueden despojarse de los privilegios”, sostuvo.

🔹“Esta es la única provincia donde tienen fueros los jueces, los diputados, el gobernador, el vice y hasta los delegados sindicales. No podemos mirar para otro lado”.

"No entiendo cómo no está preso": un ex campeón de futsal robó en la casa de una vecina y quedó grabado