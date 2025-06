Después de dos décadas de promesas, licitaciones fallidas, paralizaciones y cambios de gobierno, este jueves 26 de junio se inaugura oficialmente la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, una obra largamente esperada por el Poder Judicial y la comunidad en general.

El moderno edificio, ubicado sobre la calle Figueroa Alcorta, entre Juan B. Justo y Juan de Garay, comenzará a funcionar plenamente tras la feria judicial de invierno —del 7 al 18 de julio— y marca un hito en el proceso de modernización de la Justicia en la región.

El acto oficial contará con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales, y se anticipa como escenario de tensiones políticas por el contexto actual. Clausuraron un geriátrico ilegal en Comodoro: ocho abuelos vivían en un edificio inseguro y sin personal capacitado

En esta etapa se inauguran 8.400 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, primer y segundo piso, del total de 16.900 m² contemplados en el proyecto completo. Allí comenzarán a funcionar los fueros Civil, Comercial, de Familia, Laboral y de Ejecución, así como la Cámara de Apelaciones. También se trasladan al lugar el Cuerpo Médico Forense, el equipo interdisciplinario y un archivo judicial centralizado.

La Ciudad Judicial fue diseñada para integrar en un solo complejo edilicio múltiples servicios judiciales, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema, evitar la dispersión de sedes y reducir los costos en alquileres. El concepto arquitectónico prioriza la funcionalidad, la sustentabilidad y la accesibilidad.

Entre sus características se destacan:

"No entiendo cómo no está preso": un ex campeón de futsal robó en la casa de una vecina y quedó grabado