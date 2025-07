El violento asalto a mano armada ocurrido en el supermercado mayorista Maxiconsumo de Comodoro Rivadavia puso en alerta a la ciudad y a las fuerzas de seguridad. Paralelamente, en las últimas semanas se registraron episodios de violencia vinculados a la comunidad china local, incluyendo un ataque con arma blanca a una mujer que trabaja en un supermercado chino y enfrentamientos entre comerciantes de la misma nacionalidad.

Estas situaciones reflejan tensiones internas y rivalidades comerciales que, sumadas a la inseguridad general, generan un clima de preocupación entre vecinos y autoridades.

EL VIOLENTO ROBO ARMADO EN EL HIPERMERCADO MAXICONSUMO

Un violento episodio de inseguridad sacudió la tranquilidad de la tarde del domingo “Día del Padre” en Comodoro Rivadavia, cuando tres delincuentes armados y con los rostros cubiertos irrumpieron en el supermercado mayorista Maxiconsumo, ubicado en la zona sur de la ciudad, y se alzaron con la recaudación del día.

El hecho se registró alrededor de las 19:00 horas, cuando el local se encontraba próximo a cerrar sus puertas. Según el relato de los empleados, los asaltantes ingresaron de manera sorpresiva y, bajo amenazas, exigieron la entrega del dinero de la caja registradora. En cuestión de minutos, lograron sustraer una suma que rondaría los 40 millones de pesos, además de dólares que también estaban en la caja.

Este miércoles por la mañana, el jefe de la Brigada de Investigaciones, Javier Orellano, explicó a los avances en la pesquisa: “Se realizaron un total de siete allanamientos, todos relacionados con el robo agravado que sufrió el local de Maxiconsumo. Estos allanamientos fueron requeridos ante el Ministerio Público Fiscal luego de haber reunido una serie de elementos que nos permitieron establecer la identidad de los participantes en el hecho”.

Orellano detalló que, aunque no hubo detenciones hasta el momento, se recolectaron elementos de importancia para la continuidad de la causa, como dinero, el vehículo utilizado por los autores para movilizarse ese día y prendas de vestir que se observan en los registros fílmicos. “Todos estos elementos van a sumar a la causa y nos permitirán continuar con la investigación”, afirmó.

Los cuatro sospechosos, todos mayores de edad y oriundos de Comodoro Rivadavia, están identificados. Tres participaron directamente del robo y un cuarto conducía el vehículo en el que escaparon, un Chevrolet Corsa gris. Tras el robo, también se llevaron el vehículo de uno de los empleados, que luego fue abandonado en el barrio Isidro Quiroga. Dos de los implicados son conocidos en el ámbito delictivo y cuentan con antecedentes, mientras que el tercero no.

Sobre la suma sustraída, Orellano confirmó: “Se ha dado una suma aproximada de 40 millones. Nosotros pudimos recuperar 3 millones más dólares que también estaban en la denuncia inicial”.

Respecto al desarrollo de la investigación, el jefe policial explicó:“Nos basamos en el análisis de aproximadamente 15 cámaras de seguridad ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. A partir de ahí, trabajamos para cotejar, comparar y localizar domicilios vinculados a los sospechosos”.

El hecho ocurrió en una zona de mucho tránsito, frente al centro de monitoreo, lo que llamó la atención de los investigadores. Sin embargo, Orellano aclaró que "ese lugar no cuenta con muchas cámaras de vigilancia, es una zona poco iluminada y el tránsito es continuo, no estático. No se estacionan vehículos ni hay personas que llamen la atención, lo que facilitó la huida de los delincuentes”.

Los allanamientos se realizaron en barrios de zona sur como Isidro Quiroga, San Cayetano, La Floresta y José Fuchs.

APUÑALARON A UNA MUJER ASIÁTICA AFUERA DE UN SUPERMERCADO CHINO

En un contexto de creciente violencia, el pasado sábado 21 de junio por la noche, alrededor de las 20 horas, una mujer de nacionalidad asiática fue apuñalada en la intersección de las calles Rivadavia y Asturias.

La víctima, que trabaja en un supermercado chino de la zona, sufrió heridas cortantes en su cuerpo y fue asistida rápidamente por los servicios de emergencia. Actualmente se encuentra fuera de peligro y en reposo.

El comisario a cargo de la investigación declaró que “si bien todavía no se ha podido establecer la identidad del autor, estamos trabajando con los registros fílmicos, ya que hubieron varias cámaras que captaron el recorrido de esta persona. Estamos viendo si tiene algún tipo de vinculación con otros hechos denunciados o con diferencias entre grupos de comerciantes”.

La víctima no pudo identificar a su agresor en la denuncia penal. Sobre la posibilidad de que esta violencia recrudezca, el comisario señaló que "tenemos conocimiento solo de este hecho y algunas publicaciones que mencionan diferencias entre grupos por disputas comerciales. No contamos con otras denuncias que permitan ampliar la investigación”.

Respecto a si el ataque fue planificado, explicó que "no parece que haya sido un ataque planificado, sino algo que ya venía pensado. Estamos investigando si existió alguna disputa previa o si el motivo es otro”.

¿SE INSTALÓ LA MAFIA CHINA EN COMODORO RIVADAVIA?

Pocos días después del ataque a la mujer asiática en el barrio Jorge Newbery, en la zona del hipermercado Maxiconsumo se registró un nuevo episodio de violencia cuando un grupo de ciudadanos chinos se enfrentó con un joven de la misma nacionalidad. Un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio intervino para frenar la agresión.

En diálogo con ADNSUR, el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, informó que "del grupo agresor logramos detener a dos personas. Una de ellas tenía en su poder un arma de fuego calibre 380 sin documentación. La otra fue demorada por lesiones leves".

Cocha añadió que se está investigando si estos episodios violentos tienen un trasfondo vinculado a rivalidades comerciales dentro de la comunidad china local. “Todos ellos están vinculados a supermercados que funcionan en la ciudad. A uno de los detenidos se le impuso una orden de restricción para que no se acerque a la víctima, que también tiene un comercio en la zona de Alsina y Aristóbulo del Valle”, detalló.

Para las autoridades, estos hechos no pueden analizarse por separado. Existe una preocupación creciente por los posibles vínculos familiares y comunitarios entre los supermercadistas chinos, y por una competencia comercial que se torna cada vez más agresiva.

“Estamos viendo que muchos de los supermercados chinos están muy próximos unos de otros. Eso genera rivalidades por la zona y la clientela. Además, hay diferencias internas entre ellos. Algunos tienen vínculos familiares, otros no. Algunos llevan años en la ciudad y otros acaban de llegar”, señaló el funcionario policial hace unos días atrás.

En sintonía, Orellano destacó que sobre estos tipos de hechos “no tenemos otras intervenciones como para poder seguir ampliando eso. Sí, estamos tratando de mantener diálogos con ellos para poder establecer algún patrón o algo".

Comodoro Rivadavia atraviesa un momento complejo en materia de seguridad, con hechos de violencia armada que afectan a comercios y a la comunidad en general. El robo en Maxiconsumo y los ataques relacionados con la comunidad china local reflejan una escalada de conflictos que involucra tanto inseguridad común como tensiones comerciales y sociales.