Un importante robo se registró este jueves por la mañana en Comodoro. Según informaron fuentes policiales a ADNSUR, la víctima fue un comerciante de Santa Cruz que se encontraba realizando una compra en el mayorista Maxiconsumo.

Al salir, descubrió que una de las puertas de su camioneta utilitaria había sido forzada y que le habían robado una importante cantidad de cajas de cigarrillos que había comprado en una distribuidora de la zona.

Fuentes del caso sostuvieron que la mercadería sustraída tenía un importante valor económico, por lo que no descartan que se trate de un robo millonario.

La Asociación Vecinal del barrio Moure de Comodoro Rivadavia emitió una publicación en relación con un robo que quedó registrado con claridad en un video difundido en las redes sociales.

El incidente ocurrió este pasado miércoles a las 11 de la mañana en una parada de colectivo, un hecho que ha reactivado el debate sobre la seguridad en el barrio y las medidas comunitarias para enfrentar la inseguridad.

Según detalló Dora Gerez, presidenta de la mencionada vecinal, en diálogo con ADNSUR, el video muestra claramente el momento en que una joven es tirada al piso por un delincuente, quien la arrastra para luego sustraerle el celular.

Gerez explicó que están intentando identificar a la víctima para que pueda radicar la denuncia formal. “Esto es fundamental para reforzar el pedido que como vecinal hacemos para que haya más rondines policiales y se aporten los insumos necesarios para contar con una mayor presencia de fuerzas de seguridad en el barrio”, afirmó la dirigente vecinal.

Noticia en desarrollo