COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Al menos tres dotaciones de Bomberos Voluntarios intervinieron este miércoles cerca de las 20 hs en el estacionamiento del depósito municipal ubicado en Alem y Necochea. Allí, unos palets almacenados con sustamcias químicas reaccionaron inesperadamente llenando el lugar de humo y vapores.

Según indico Eduardo Carrasco, subsecretario de Gestión Patrimonial a ADNSUR, se trató de "unos palets con cloro en polvo que reaccionó, no sabemos por qué, comenzaron a echar humo. No se prendió fuego, ni hubo incendio, ni se quemaron vehículos, por suerte no pasó a mayores."

"La reacción química largó una cantidad de humo importante", mencionó. en el lugar intervinieron dotaciones del Cuartel Central (ubicado en Avda. Estados Unidos e Yirigoyen), del Cuartel Centro (ubicado en calle Huergo al 900) y el Destacamento Nro.1 (Avda. Kennedy al 1100), todos con un móvil cada uno.