Comodoro: un colectivo se llevó puesto con su espejo a un joven y debió ser trasladado al Hospital Alvear

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde en pleno barrio General Mosconi cuando un colectivo de transporte público impactó con el espejo retrovisor a un peatón que circulaba por la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 sobre la avenida Gutiérrez, frente a una de las paradas ubicadas en inmediaciones de la universidad local.

Según el parte oficial, el colectivo de la empresa Patagonia Argentina transitaba en sentido este-oeste cuando, al detenerse en la garita, alcanzó con el espejo lateral derecho a un joven de 18 años que caminaba por el lugar. A raíz del golpe, el chico cayó al suelo y sufrió lesiones leves, aunque permaneció consciente en todo momento.

De inmediato, se solicitó asistencia médica y una ambulancia del CAPS Standart Norte acudió a la escena. El personal de salud brindó los primeros auxilios y decidió trasladar al joven al Hospital Alvear con el objetivo de realizarle estudios y descartar lesiones internas.

Fuentes oficiales precisaron que, en una primera evaluación, no se observaron heridas de gravedad. Sin embargo, por protocolo y para garantizar un diagnóstico certero, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad.

En el lugar también trabajó personal de Tránsito Municipal, que procedió a realizar el test de alcoholemia al chofer del colectivo, el cual arrojó resultado negativo con 0,00 g/l. La documentación del vehículo se encontraba en regla, por lo que no se dispuso el secuestro del rodado.

Asimismo, intervino personal de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente. Se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que ordenó constatar el estado de salud del peatón y continuar con las diligencias de rigor.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje, aunque luego fue restablecido con normalidad.

