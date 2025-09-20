Comodoro: un choque en la esquina de Sarmiento y Francia dejó a un motociclista hospitalizado

Este viernes se registró un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil en el centro de Comodoro Rivadavia. El hecho resultó en un conductor lesionado que debió ser trasladado al Hospital Regional.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:50 horas en la intersección de las calles Sarmiento y Francia. Según informaron fuentes policiales, la intervención se inició tras un llamado del Centro de Monitoreo municipal, que alertó sobre la colisión con presuntas personas lesionadas.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el conductor de la motocicleta, identificado como P. S. L. (21). El joven manifestó que circulaba por la calle Sarmiento cuando, al cruzar la intersección, colisionó con un automóvil Peugeot 2008 que se desplazaba por la calle Francia.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones en su pierna derecha. El servicio de emergencias médicas lo trasladó de inmediato al nosocomio para su tratamiento y observación.

La conductora del vehículo, identificada como V. P. (41), fue sometida en el lugar a la prueba de alcoholemia por personal de Tránsito, la cual arrojó un resultado negativo (0,0 gramos de alcohol en sangre).

Para determinar las causas exactas y las responsabilidades del accidente, personal de la División Criminalística de la Policía realizó el relevamiento correspondiente en el sitio del hecho.

Como medida preventiva estándar en estos procedimientos, ambos rodados (la moto Honda 150 cc y el Peugeot 2008) fueron trasladados a la sede policial en calidad de secuestro preventivo.

La investigación se encuentra a cargo de la Comisaría Primera, a la espera de la evolución del lesionado y los resultados periciales.