En la madrugada de este sábado, alrededor de las 06:15 horas, un inusual accidente se registró en la calle Ameghino al 900, en el centro de Comodoro Rivadavia. Un automóvil Volkswagen Gol color blanco impactó contra el portón de acceso de una vivienda, aparentemente debido a una falla en el sistema de frenos.

Personal policial se constituyó en el lugar y entrevistó al damnificado, identificado como S.R. (39), quien relató que escuchó un fuerte impacto y al salir encontró el vehículo sin ocupantes chocando contra su propiedad.

El propietario del rodado, H.B.E. (30), vecino lindante, manifestó que había estacionado el vehículo con el freno de mano accionado, pero alegó que el mismo presentaba fallas técnicas previas que habrían causado el desplazamiento involuntario.

Ante la situación, se solicitó la intervención de Defensa Civil, cuyo personal colaboró para retirar el automóvil y liberar el acceso a la vivienda. Según constató la policía, no se produjeron lesiones personales, limitándose los daños a aspectos materiales en el portón de la casa.

Las autoridades procedieron a labrar las actuaciones correspondientes para documentar el incidente.