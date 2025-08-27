Sano y salvo
Comodoro: tras más de seis meses, apareció el hombre de 50 años que era intensamente buscado
Lo comunicó la División Búsqueda de Personas este miércoles por la tarde, señalando que el sujeto está en perfectas condiciones.
Tras más de seis meses de búsqueda en Comodoro Rivadavia y alrededores, finalmente apareció el hombre que había desaparecido en febrero.
La División Búsqueda de Personas de nuestra localidad informó este miércoles 27 de agosto que el sujeto, ante la incertidumbre sobre su paradero, fue localizado en perfecto estado de salud luego de haber sido visto por última vez el día ocho del segundo mes del año.
Ante cualquier situación similar, solicitan comunicarse rápidamente al 297-4082600, al 101 o con la comisaría más cercana.
Pasos a seguir si una persona desaparece en Chubut
1. Hacer la denuncia inmediatamente
- Dirigite a la comisaría más cercana o a la División de Búsqueda de Personas (si existe en tu localidad).
- También podés llamar al 101 (emergencias policiales) o al 134 (línea nacional de personas desaparecidas).
- No es necesario que hayan pasado 24 horas. La desaparición puede reportarse en el acto.
2. Aportar toda la información posible
- Nombre completo, edad, DNI y domicilio.
- Última vez que fue vista (fecha, hora, lugar).
- Ropa que vestía, señas particulares, enfermedades, medicación, rutinas o vínculos relevantes.
- Una foto actual y cualquier dato que pueda ayudar (amigos, pareja, redes sociales, etc.).
3. Pedir que se active el “Protocolo de búsqueda”
- En Chubut, la policía puede activar el Protocolo de Actuación ante Personas Desaparecidas o Extraviadas, lo que incluye: Aviso a otras comisarías y fuerzas federales. Difusión de imágenes por medios oficiales. Revisión de cámaras de seguridad. Alerta a hospitales, paradas de colectivos, etc.
4. Contactar a la Fiscalía
- Podés dirigirte también a la Fiscalía de turno para asegurar que intervenga un fiscal en el caso.
- En casos urgentes, podés pedir que la causa se caratule como averiguación de paradero.
5. Difusión responsable
- Difundí la información (foto, datos clave, contacto policial) por redes sociales, medios locales, grupos vecinales, pero sin especular ni inventar hipótesis.
- Asegurate de que los datos coincidan con los que la policía autoriza a compartir.
6. Colaboración con las autoridades
- Respondé a los pedidos de información que haga la policía.
- Informá de inmediato si tenés algún dato nuevo.
