Este miércoles en horas de la madrugada, personal policial de la Seccional Quinta detuvo a un hombre por un episodio de violencia de genero en Comodoro Rivadavia.

Según pudo saber ADNSUR, cerca de las dos de la mañana, cuando los efectivos se encontraban realizando tareas de prevención en la zona de Fracción 14 escucharon gritos de auxilio de una mujer.

Inmediatamente se acercaron y encontraron a una joven en estado de shock, quien estaba ensangrentada y con golpe en varias partes del cuerpo.

"Este me pegó por todos lados, mire mí cabeza, mí mano, me rompió toda, ya no se que hacer si el se va no voy a tener como alimentar a nuestra hija, pero de todas maneras quiero denunciarlo", expresó.

Los policías en ese momento, procedieron a detener al agresor- pareja de la mujer - y fue trasladado a la comisaría la espera de la audiencia de control.

Infracciones: cómo saber si me hicieron una fotomulta en Comodoro

Por su parte, la víctima fue trasladad hacia la comisaría de la mujer para realizar la denuncia penal.