no hubo heridos

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este domingo, a las 9 aproximadamente, la policía de la Seccional Sexta recibió un aviso sobre un incendio en una vivienda ubicada en calle Raúl Cerco y Priciani.

Rápidamente, los agentes se hicieron presente en el lugar y dieron con la propietaria, quien manifestó que mientras se encontraba durmiendo, despertó y constató que su heladera había realizado un cortocircuito que produjo la expansión del fuego sin lograr controlar el mismo.

Diose intervención personal bomberos a cargo del Sub. of. Ppal. SANTANA, a bordo del móvil R.I № 44 y 47. No resultaron personas lesionadas. Asimismo se hizo presente el Sr. Rodríguez Maximiliano a bordo del móvil R.I № 304 perteneciente a Defensa Civil.-