El cuerpo de María Ojeda de 81 años, fue encontrado el sábado pasado por la mañana en su casa en el barrio Máximo Abasolo de Comodoro Rivadavia. La policía de inmediato comenzó a investigar el homicidio.

Horas después del crimen detuvieron a un hombre de 41 años, oriundo de La Pampa, quien está sospechado de ser quien mató a la abuela para robarle en el interior de su casa.

ADNSUR pudo confirmar que este jueves a la mañana, en la audiencia de control de detención, se determinó seis meses de prisión preventiva para el detenido, y el mismo plazo de investigación.

El fiscal Cristian Olazábal indicó a ADNSUR, indicó que la fiscalía le atribuyó el delito de homicidio en ocasión de robo. "Es abundante la prueba científica que nos resta producir, sobre todo determinación de ADN y posterior cotejo", dijo tras señalar que por eso se pidieron 6 meses de investigación.

En tanto, se pidió su prisión por los riesgos de fuga ya que “No tiene un domicilio fijo, no tiene un trabajo fijo y hace seis meses estaría acá en Comodoro”. Y señaló que en caso de ser encontrado culpable la pena iría de 10 a 25 años de prisión. Y además “tendría una cuarta declaración de reincidencia por lo que no podría acceder a una libertad condicional”.

El fiscal confirmó que el detenido se contactó con los testigos para establecer una “coartada”, pero ya habían sido contactados por las autoridades. Y en esas circunstancias, intentó escapar hacia Mendoza donde tiene familiares pero finalmente fue detenido.