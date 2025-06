Se llevó a cabo una audiencia en la oficina judicial de Comodoro Rivadavia, donde se decidió mantener en prisión preventiva a Luis Francisco Álvarez, el hombre acusado de asesinar de un disparo a su hermano, Fabián Álvarez, en febrero pasado, lo que fue el sexto homicidio en 2025.

La medida fue confirmada en una audiencia de revisión presidida por la jueza penal Raquel Tassello, quien resolvió extender la detención hasta el 24 de agosto, fecha en que vence el plazo de investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia, el fiscal Alan Larrue solicitó que se mantenga la prisión preventiva, señalando que persisten los riesgos procesales por los que fue dictada originalmente: peligro de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación, ya que varios testigos son familiares directos del imputado y de la víctima.

Escuchó ruidos extraños, salió a ver qué pasaba y encontró a un hombre en el depósito de su negocio

Además, destacó la gravedad del hecho, un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y recordó que el acusado tiene antecedentes penales por delitos contra la propiedad, incluido un robo agravado con arma.

CÓMO Y CUÁNDO OCURRIÓ EL HECHO

El hecho ocurrió el 23 de febrero por la madrugada, en una vivienda ubicada en la calle Huergo. Según se supo, el acusado se encontraba en una casa de la calle Huergo, en barrio Máximo Abasolo, compartiendo bebidas alcohólica junto a sus hermanos y un primo.

En un momento y sin motivo alguno, el acusado sacó una pistola, apuntó y efectuó un disparo hacia la cabeza de su hermano Fabián, que se encontraba sentado en el sofá. La víctima fue traslada al Hospital Regional, pero llegó sin vida.

Conmoción: asesinaron a un hombre de un balazo en la cabeza a la salida de una escuela

Desde un inicio, la defensa planteó la hipótesis de un hecho culposo, es decir, un disparo accidental por mal manejo del arma, aunque no presentó oposición al pedido de continuidad de la preventiva. La abogada defensora María Cristina Sadino señaló que el acusado no intentó fugarse, pero reconoció que no tiene domicilio fijo, lo cual impide plantear una alternativa a la detención.

Cabe recordar que la jueza Tassello resaltó que la fiscalía cuenta con evidencia sólida y de calidad, por lo que la acusación tiene fuerza. Además, destacó que la pena en expectativa, de más de 10 años de prisión, sumada al riesgo de contacto con testigos familiares, justifica sostener la medida cautelar hasta el 24 de agosto.

"Papá me hace lo mismo": dos hombres terminaron detenidos por abusar de su hija y sobrina durante años

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, redactada y editada por un periodista de ADNSUR