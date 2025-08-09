Una mujer a bordo de un Ford Ka blanco chocó contra una columna lumínica en la intersección de la avenida Nahuel Huapi y Margarita Reales, en Km. 8. El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 7 de la mañana.

Según el parte policial, la conductora se habría quedado dormida al volante, provocando el impacto que dejó el poste de luz sostenido precariamente sobre el techo de una vivienda cercana.

La conductora no sufrió lesiones, según la médica interviniente. El vehículo provocó daños materiales en la infraestructura pública, ya que la palma de luz quedó en posición peligrosa, apoyada sobre una casa.

Durante el control posterior, la mujer se negó a que le hicieran la prueba de alcoholemia, por lo que se consideró como resultado positivo por omisión.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Además, no contaba con el seguro obligatorio y se le secuestró el vehículo que quedó en el corralón municipal.

En el lugar participó la policía de Km. 8, una ambulancia del 107 (Dra. Flukinger) que evaluó a la conductora y personal de Tránsito Municipal para labrar las actas correspondientes.