La madrugada de este viernes, alrededor de las 3:00 horas, un incendio afectó una casa ubicada en la calle Estados Unidos al 200, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. El fuego se originó en el garaje de la propiedad y rápidamente generó una intensa cortina de humo que invadió el interior del domicilio, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.

Según pudo conocer ADNSUR, los primeros en llegar fueron agentes de la Seccional Tercera, quienes constataron la presencia del propietario, de 55 años, junto a su esposa de 56 y su hija de 14 años en el balcón y una extensa columna de humo.

En esas circunstancias, el propietario pudo salir por sus propios medios del interior de la vivienda, mientras su esposa e hija quedaban atrapadas en el balcón, rodeadas por el humo.

En una rápida intervención, los agentes policiales utilizaron una escalera aportada por un vecino para rescatar a ambas mujeres, evitando que quedaran atrapadas en una situación de peligro mayor. Minutos después, llegó el personal de bomberos, quienes lograron sofocar el foco ígneo de manera inmediata y evitaron que el incendio se propagara a otras áreas de la casa.

El incendio, según el relato del propietario, se habría iniciado por un desperfecto en el motor de una heladera que se encontraba en el garaje. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.

Por precaución, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio 107. Se asistió a los habitantes de la vivienda y se confirmó que tanto la esposa como la hija se encontraban en buen estado de salud.

INCENDIO SIN HERIDOS

Horas antes, cerca de las 22:00 horas del jueves, un incendio se produjo en una casa de chapa sobre calle Código 830, lote 0, en el barrio Extensión Cerro Solo.

Hasta el lugar se dirigieron dos dotaciones de bomberos voluntarios, quienes lograron sofocar el foco ígneo, evitando así la propagación del fuego hacia viviendas lindantes.

Al momento de la intervención, no se encontraba habitado. Luego se acercó al lugar el propietario, quien dijo no tener problemas con nadie y que el incendio podría haber sido provocado por una estufa eléctrica.