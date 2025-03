Carlos Portas, presidente honorario de la Federación Chubutense de Balonmano (FECHUBA), sufrió este jueves por la tarde el robo de su camioneta en la avenida Kennedy y El Patagónico, en el barrio Pueyrredón.

“Bajé a comprar a un comercio y a los 15 minutos salí y ya la camioneta no estaba. Yo la había cerrado, tengo la llave, no sé cómo hicieron. Imagino que habrán utilizado inhibidores. Me quedé con las bolsas en la mano y sin la camioneta, a diez metros del comercio”, contó Portas en diálogo con ADNSUR.

Según detalló, el robo ocurrió cerca de las 16. Portas hizo la denuncia en la Comisaría 3° y realizó una publicación en sus redes sociales, donde mostró fotos de la Toyota Hilux que se llevaron los delincuentes. “Estoy a la espera de que aparezca. Me advirtieron de que si yo veo la camioneta avise a la Policía y no vaya por mi cuenta, porque puede ser algún tipo de extorsión”, explicó.

Por último, señaló: “Es increíble la angustia, la angustia que tiene uno y la familia. No entedemos qué pasó”.