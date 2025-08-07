Comodoro: rechazaron el pedido de arresto domiciliario para el asesino de "Carita de bebé"

La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Enrique Silva, imputado por el homicidio agravado de Emiliano Figueroa, conocido como “Carita de bebé”, en una causa que ya fue elevada a juicio por jurados.

La medida fue confirmada tras una audiencia de revisión solicitada por la defensa, que había pedido su morigeración por arresto domiciliario con tobillera electrónica.

El pedido fue presentado el martes pasado por la defensora pública Vanesa Vera, quien argumentó que Silva lleva casi un año detenido de forma preventiva y que es la primera vez que se solicita una revisión en este sentido. Según planteó, en instancias anteriores no había propuesto alternativas debido a la falta de un domicilio adecuado, pero ahora presentó dos informes sociales favorables que respaldarían la posibilidad de arresto domiciliario.

No obstante, la fiscal Verona Dagotto se opuso al pedido y sostuvo que las condiciones planteadas no garantizan una contención suficiente para neutralizar los riesgos procesales. En su argumentación, remarcó que existen contradicciones entre lo que declara la pareja de Silva y los informes sociales, y agregó que el imputado ya estuvo prófugo durante diez días en esta causa y tiene antecedentes de no presentarse en otros procesos judiciales.

Peligro de fuga y entorpecimiento

La jueza penal Daniela Arcuri coincidió con la postura de la fiscalía y rechazó el pedido de arresto domiciliario, señalando que, aunque los informes aportan un domicilio aparentemente apto, la contención allí es frágil. En ese sentido, destacó que el delito por el que está imputado Silva —homicidio agravado por el uso de arma de fuego— tiene una expectativa de pena de al menos 12 años de prisión, lo cual configura un riesgo concreto de fuga.

Arcuri también consideró que aún persiste el peligro de entorpecimiento del proceso judicial hasta que se concrete el juicio. En función de ello, resolvió mantener la prisión preventiva de Silva hasta el 9 de diciembre, fecha límite estipulada en esta instancia.

Segunda revisión: también fue rechazada

La defensa de Silva no se conformó con la resolución y solicitó una segunda revisión, esta vez ante un tribunal compuesto por los jueces Lilian Borquez y Alejandro Soñis. Durante la audiencia celebrada el miércoles, la defensora Vera calificó de “arbitraria” la decisión de la jueza Arcuri y reiteró el pedido de arresto domiciliario para su asistido.

La fiscal Dagotto volvió a oponerse, defendiendo la legalidad y fundamentación de la resolución original y solicitando que se mantenga la prisión preventiva dispuesta por la jueza natural de la causa.

Finalmente, el tribunal de revisión confirmó lo resuelto en primera instancia, ratificando que Silva deberá continuar detenido hasta el 9 de diciembre. Con esta decisión, se cierra por el momento la posibilidad de morigerar la medida de coerción, a la espera del juicio por jurados.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio P��blico Fiscal de Chubut.