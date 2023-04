Una grave denuncia realizó este viernes una mujer sobre un incendio intencional que afectó su casa en el barrio San Martín. Señaló a un expresidiario como el autor del inicio del fuego, quien dice ser el dueño del terreno y afirmó que quiere recuperarlo.

Eran cerca de las 08:30, cuando la guardia de la Comisaría Séptima recibió un llamado alertando sobre un incendio sobre calle Las Violeta al 1.100. Allí una mujer relató que se encontraba durmiendo junto a su pareja y sus dos hijos de 6 y 2 años, cuando se despertó por la presencia de humo dentro de su hogar.

Salió inmediatamente hacia el exterior y observó que el pallet de madera que tenía al costado de su casa estaba prendido fuego, provocando el incendio en el lateral de la casilla.

La damnificada indicó que sospecha que se trató de un incendio intencional que habría sido provocado por un hombre, al que identificó con nombre y apellido, con quien mantuvo una discusión días atrás sobre la propiedad del terreno.

. La mujer relató que el martes, esta persona cerca de las 15:30, se acercó hasta su casa para reclamar la propiedad del terreno. “El terreno tuyo es de él. Me quiero hacer una casa, yo estuve en cana 5 años y quiero hacerme una casa con mi señora. Si te querés quedar, me tenés que dar plata. 50 o 100 mil pesos. Si no lo arreglo con tu marido, no tengo problemas”, le dijo.

La mujer y sus hijos no sufrieron ningún tipo de lesión ya que pudieron salir inmediatamente del lugar. Pero su marido sufrió heridas al apagar el fuego.

En el lugar intervino además de la policía, bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil.