COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En la mañana del presente lunes en la sala de audiencias de la Oficina Judicial del barrio Roca, las partes solicitaron, en virtud del agravamiento de las medidas de contención de la pandemia Covid 19, postergar el inicio del debate por 72 hs, resolviendo posponer el inicio del debate hasta el próximo jueves 27 de agosto, a las 8.30 hs..

En un primer momento como cuestión previa el fiscal solicitó propició, en función de la actualidad sanitaria que atraviesa la ciudad e Comodoro, las últimas medidas tomadas en base a la evolución de los contagios, entendió que aún no están claras las reglas sanitarias a las que se deben adaptar en el Juzgado. Conforme a ello, consideraron que no resulta conveniente esta circunstancia de iniciar el debate y solicitaron que se difiera el mismo por 72 hs. hasta tanto no se conozcan cuáles serán las reglas sanitarias que se implementarán.

La querella también estuvo de acuerdo con el fiscal. El defensor por su parte coincidió con el fiscal y la querella en el pedido de diferir el inicio del debate.

Finalmente el juez penal resolvió posponer el inicio del debate hasta el próximo jueves 27 de agosto, a las 8.30 hs..