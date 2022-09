Comodoro: murió un abuelo mientras esperaba que lo atendieran en el Banco Chubut

Este viernes por la mañana murió un abuelo en una sucursal del Banco del Chubut, en Comodoro Rivadavia.

ADNSUR pudo confirmar que el hombre estaba esperando que lo atendieran cuando se desvaneció, cayó y se golpeó la cabeza.

Ocurrió afuera de la sucursal céntrica el banco, en el sector de atención sobre calle España. Los policías llamaron a la ambulancia pero cuando llegaron ya había fallecido.

Pablo Mujica, médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), relató a ADNSUR que durante 50 minutos se le realizaron maniobras de RCP al hombre de 84 años “pero no pudimos revertir el cuadro de paro cardíaco con una arritmia de las que no se desfibrila”.

Asimismo, detalló que según testigos, el abuelo estaba haciendo fila cuando se descompensó y cayó al suelo. Y aclaró “tardamos 3 minutos en llegar” pero desde que se descompensó, se lo identificó y se llamó al servicio fueron 10 minutos”.

Mujica indicó que se habría trata de “una muerte natural” y por eso, “hicimos un certificado de defunción para que la familia o algún conocido lo pueda velar , porque aparentemente decía la policía que era una persona en situación de calle o abandono”