Estafadores le hackearon las redes sociales a una docente de Comodoro Rivadavia, tomaron su foto y habilitaron un número de WhatsApp desde donde se hicieron pasar por ella, para comunicarse con familiares, amigos e incluso alumnos para ofrecerles comprar dólares.

La nueva modalidad de estafa tuvo como víctima a Mónica Mussi, quien se acercó el jueves para radicar la denuncia ante la Comisaría Quinta y el Ministerio Público Fiscal. Y explicó que tomó conocimiento de que estaban ofreciendo dólares bajo su identidad por WhatsApp por una de sus estudiantes.

"El miércoles una alumna me pregunta si había cambiado mi número y le digo que no, entonces me manda una captura donde sale este número de Buenos Aires que se hace pasar por mí", describió. Inmediatamente le pidió que bloquee el número porque era alguien que estaba fingiendo ser ella y que robo los contactos tras ingresar a sus redes sociales.

"Les mandaba imágenes de los dólares y después el CBU para depositar, incluso a una profesora le llegó el mensaje y le mandó a su hermana, le pasó la cuenta para depositar esta persona y le insistía, entonces empezaron a dudar y a la noche vieron que publiqué esto que pasó en Facebook", contó.

Gracias a que Mónica advirtió a través de su cuenta en Facebook lo que había sucedido, evitó que sus conocidos cayeran en la estafa. "Por suerte se dieron cuenta a tiempo y me avisaron porque tomaron mi identidad y si estafaban a alguien quizás pensaban que fui yo, hice las denuncias sobre todo esto" dijo a Crónica, tras recomendarle a la comunidad que tenga cuidado con este nuevo método de estafa.