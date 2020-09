COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El aberrante hecho de abuso sexual infantil se conoció el miércoles pasado, cuando un padre descubrió que su hija, de 12 años, había sido violada y estaba embarazada. El hombre denunció penalmente a su cuñado -hermano de su novia- como autor del abuso, sin embargo hasta el momento el presunto abusador no está detenido.

El fiscal general de la Agencia de Delitos Sexuales, Martín Cárcamo explicó el jueves que con intervención del Servicio de Asistencia a la Víctima y Asesoría de Familia, la menor decidió interrumpir el embarazo de manera voluntaria, de manera que la ILE se estaría llevando adelante la próxima semana en el Hospital Regional, teniendo en cuenta que en Chubut está fijado por la que cuenta con una Guía Técnica mediante Resolución Ministerial desde el año 2010.

En este marco, Cárcamo detalló a Crónica que “ayer (por el miércoles) se hicieron una serie de estudios y una ecografía determinó que la menor tenía 9 semanas de gestación, de manera que se hizo una intervención multidisciplinaria y multisectorial porque el derecho a la salud es el más importante en este momento y las determinaciones que se tomen allí van a incidir”.

Asimismo, dijo que una vez que se lleve adelante el proceso podrán tomarse muestras para pericias de ADN y, en la medida en que se pueda, la psicóloga forense comenzará a trabajar con la víctima para poder tener mayor información para imputar el hecho.

NO HAY DETENIDOS

Respecto a la decisión de no avanzar por el momento sobre la detención del presunto autor, el fiscal explicó que hasta ahora no cuentan con la totalidad de los elementos de prueba para la acusación porque está incompleta la información. “Aún no se determinó si fue un hecho que terminó resultando en el embarazo o hubo varios hechos antes o después de esto; cuando la víctima esté en condiciones de afrontar la intervención con la psicóloga vamos a tener más precisiones. En base a ello no podemos pedir la detención porque no voy a poder contar con todos los elementos para poder acreditar justamente todas las circunstancias”, manifestó.

"No queremos detener a alguien para tener que liberarlo 48 horas después; para formalizar la imputación hay que saber bien cómo ocurrieron los hechos para fijar la medida de coerción porque la expectativa de pena es muy alta. Si fue un único hecho la pena va de 8 a 20 años de prisión; si son más hechos se van sumando, si fueron tres hechos iría de 8 a 60 años”, dijo Cárcamo a Diario Crónica.

Con respecto al caso, el fiscal manifestó que suponen que los abusos se dieron mientras la menor iba de visita a la casa del padre dado que reside con su madre, y con el hombre tenía un régimen de visita regular y periódico. “Mantuve una comunicación con el padre explicándole esta circunstancia para que pudiera tener tranquilidad y certeza de que finalmente se va a concretar la imputación, pero hoy es más importante privilegiar la salud de la víctima”, concluyó.