Vecinos del barrio Jorge Newbery denunciaron que este jueves por la tarde se registró un enfrentamiento a tiros en la zona de Huergo y Florida, con impactos de bala que destrozaron vidrios de algunas casas. Tras recibir un llamado telefónico, la Policía recorrió el lugar y comprobó la existencia de disparos, aunque no logró identificar a damnificados ni sospechosos.

“Cerca de las 17 se dirigió un móvil. Los agentes escucharon algunos disparos oero no observaron nada anormal. Estamos trabajando con la gente de la Sección Segunda y la Brigada de Investigaciones para ver si podemos ubicar algún damnificado o ver a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido”, señaló Raúl Jones, segundo jefe de unidad, en diálogo con ADNSUR.

Jones remarcó además que en este tipo de casos es muy complicado conseguir que las personas de la zona aporten información. “Es una realidad muchas veces que en estas situaciones es bastante compleja porque el vecino no se quiere involucrar”, agregó.

Consultado sobre la existencia de bandas o grupos antagónicos que estén enfrentados, agregó: “Son jurisdicciones complejas, pero hoy en día eso no sucede. Estamos trabajando para tratar de esclarecer toda esta situación”.

LA EVOLUCIÓN DEL HERIDO DE BALA EN SAN CAYETANO

Jones detalló además que el hombre baleado en la cabeza tras ser atacado por un amigo en el barrio San Cayetano evoluciona favorablemente. “Está siendo derivado de terapia intensiva ya a sala común”, afirmó.

Consultado sobre otros hechos de inseguridad registrados en ese mismo barrio, agregó: “Hay un refuerzo de grupos especiales, principalmente a la noche. Seguimos trabajando con presencia de infantería en toda esa franja, así que seguimos tratando de abarcar todos los puntos necesarios para llevar la tranquilidad a la comunidad”.

