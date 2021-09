Comodoro: hay sólo una tobillera para control de violentos contra las mujeres

Entre las dos Comisarías de la Mujer de Comodoro Rivadavia se contabiliza una sola tobillera electrónica para el control de hombres con restricción de acercamiento a sus ex parejas, según informó la comisaria Soledad Díaz, jefa de la seccional de zona norte que contabiliza en lo que va del año alrededor de 1.000 expedientes iniciados por denuncias de género, a las que se suman otros 500 casos en zona sur.

“Actualmente hay un solo dispositivo de contralor para zona sur y en zona norte no tenemos, no sabemos si es porque no hay o porque están rotas, no podría decirlo; pero sabemos que hay un solo dispositivo activo, pero tampoco sabemos si está disponible”, indicó la funcionaria provincial, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro.

“Hasta el año pasado había algunas más y teníamos en zona norte, pero era un número muy bajo”, puntualizó.

El dispositivo electrónico es fundamental para controlar a violentos a los que se imponen medidas de restricción de acercamiento, ya que al vulnerar un determinado perímetro cercano al domicilio de la víctima, una señal de alerta debe activarse en el sistema de monitoreo, para dar aviso a un patrullero y que éste brinde protección a la víctima.

Por otra parte, desde la zona sur, Daniela Millatruz detalló, en su carácter de jefa de la Comisaría de la Mujer que en esa dependencia se han registrado en lo que va del año un total de 497 denuncias penales derivadas desde ese ámbito hacia el sistema judicial. “Este año aumentó la cantidad de presentaciones, porque las mujeres se animan a denunciar inmediatamente, ante cualquier tipo de violencia que se manifieste”, indicó.

Miquelarena: “Se necesita un mínimo de 15 tobilleras”

Por su parte, el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, fue consultado sobre el mismo tema pero dijo no estar al tanto de la cantidad de dispositivos, pero comprometió las consultas respectivas ante el ámbito del Poder Ejecutivo, que es el responsable de este tipo de dispositivos.

“A nosotros cuando nos consultaron dijimos que como mínimo en las ciudades de mayor cantidad de habitantes debería haber unos 15 dispositivos, pero me parece extraño que haya un solo dispositivo en Comodoro. Vamos a hacer las averiguaciones del caso ante las autoridades del Ejecutivo”, comprometió.

“Hemos pedido infinidad de veces por estos dispositivos, me sorprende porque pensé que había muchos más –indicó el jefe de los fiscales-; es un instrumento muy útil porque permite un monitoreo sobre el agresor, pero tener un solo dispositivo me parece un desperdicio. Además lo priorizamos por sobre el botón antipánico, porque ese sistema pone en cabeza de la víctima una carga más que es activar el botón cuando ya el agresor está cerca, mientras la tobillera permite saber si se ha acercado por sobre el límite de la restricción de acercamiento. Es un sistema mucho mejor, aunque también los costos son más elevados”, evaluó.

Por otra parte, ADNSUR trasladó la consulta a funcionarios de los Ministerios de Seguridad y de Gobierno, para conocer con precisión el motivo de la limitación descripta por las funcionarias policiales, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.