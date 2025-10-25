Este sábado por la tarde, cerca de las 14:30, un vecino de la zona norte de Comodoro Rivadavia, mientras caminaba, se encontró con un proyectil de artillería de 75 milímetros en cercanías de la escombrera municipal en la zona norte de Comodoro Rivadavia, lo que generó un importante operativo de seguridad encabezado por la División Explosivos de la Policía del Chubut.

Según pudo saber ADNSUR, el hombre rápidamente se comunicó con las autoridades para advertir del objeto metálico sospechoso, que podría tratarse de un artefacto explosivo, y brindó precisiones de la zona donde se encontraría.

Un equipo especializado del Área de Grupos Especiales se trasladó al lugar para realizar un rastrillaje exhaustivo en la zona señalada por el denunciante. Tras varias horas de trabajo intenso, los efectivos lograron localizar el elemento en medio del campo, confirmando que se trataba de un proyectil de artillería de 75 mm sin espoleta.

El artefacto presentaba signos evidentes de óxido, lo que indicaría que llevaba mucho tiempo expuesto a la intemperie.

Una vez asegurado el perímetro, el personal especializado llevó a cabo la remoción desde una zona segura y, posteriormente, efectuó el levantamiento del proyectil, que fue secuestrado para su análisis y posterior destrucción controlada en un lugar adecuado.

UN HERIDO EN UNA CHATARRERÍA

El sábado 11 de octubre, una fuerte explosión sacudió un desarmadero no habilitado ubicado en el sector de Kilómetro 17, en Comodoro Rivadavia, dejando a un joven gravemente herido y generando una rápida movilización de equipos de emergencia.

Según trascendió, el joven manipulaba una bolsa cuando, sorpresivamente, se originó la explosión, dejándolo herido.

Tras el incidente, Defensa Civil, el Área de Explosivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y personal de Inspección Municipal trabajaron en el lugar para contener la situación y evaluar los posibles riesgos para las viviendas cercanas.

La hipótesis preliminar apunta a que la detonación podría haberse originado por la presencia de una granada u otro artefacto explosivo similar entre los materiales almacenados.