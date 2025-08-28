Comodoro: extendieron hasta octubre la prisión preventiva para los dos imputados por un caso de abuso sexual

La jueza penal subrogante Raquel Tassello resolvió este jueves mantener la prisión preventiva de Eduardo Castelblanco y Diego Pascal, imputados por un hecho ocurrido entre el 25 y 26 de abril en Comodoro Rivadavia, calificado provisoriamente como “a buso sexual con acceso mediante la utilización de un elemento, agravado por la intervención de dos o más personas ” en calidad de coautores.

La medida regirá por dos meses más o hasta el 28 de octubre, fecha en que vence el plazo de investigación.

La audiencia se realizó a pedido del fiscal Adrián Cabral, quien estuvo acompañado por la funcionaria de fiscalía Natalia Gómez. El representante del Ministerio Público argumentó que persistía el riesgo de fuga y que, dada la gravedad de los hechos y la pena en expectativa —con un mínimo de ocho años de prisión— correspondía mantener la medida cautelar. Recordó además que a Castelblanco se le había revocado la libertad condicional que había obtenido el 13 de abril, pocos días antes del hecho investigado.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

El caso tuvo como víctima a una persona que logró escapar tras la agresión y llegar al Hospital Regional de Comodoro donde fue internada en terapia intensiva. Con posterioridad, la víctima falleció. Si bien se realizó la autopsia, todavía resta conocerse el informe anatomopatológico para establecer la causa de la muerte.

Durante la audiencia, la defensa de Diego Pascal, a cargo de la defensora pública María de los Ángeles Garro, solicitó la morigeración de la medida de coerción y planteó la posibilidad de un arresto domiciliario. Para respaldar el pedido, presentó un informe socioambiental y destacó que Pascal no tiene antecedentes penales, además de insistir en que se mantiene el principio de inocencia.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

En el caso de Castelblanco, su defensora pública, María Cristina Sadino, también señaló que rige el principio de inocencia, aunque admitió que el imputado se encuentra cumpliendo otra condena en un incidente de ejecución , motivo por el cual no resistió el pedido de la fiscalía para que se mantuviera la prisión preventiva.

Tras escuchar a las partes, la jueza Tassello resolvió extender la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados hasta el próximo 28 de octubre o por dos meses más. Fundamentó su decisión en la gravedad del hecho, la pena en expectativa y la existencia de elementos de prueba suficientes que permiten acreditar la acusación por abuso sexual agravado. Consideró además que el tiempo transcurrido de detención resultaba razonable y proporcional a la eventual condena.

"Uno de los autos cruzó en rojo": el fatal accidente que terminó con la muerte de una mujer en Comodoro

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut.