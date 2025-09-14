En la noche del sábado 13 de septiembre, en el barrio Stella Maris, personal policial acudió a un domicilio tras recibir un aviso emitido por el Centro de Monitoreo por un conflicto familiar.

Uno de los involucrados decidió retirarse en su camioneta y, según lo reportado, lo hizo en presunto estado de ebriedad.

Ante esta situación, efectivos policiales lograron interceptarlo en la intersección de las calles Llames Massini e Ignacio Gatica.

Con la presencia de personal de Tránsito, se le realizó un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que excede el límite permitido por la normativa vigente.

Como consecuencia, se labró el acta correspondiente y se procedió al secuestro del vehículo, una camioneta Chevrolet S10, que fue trasladada en grúa al corralón municipal.

CONSEJOS ESENCIALES PARA MANEJAR SEGURO

No consumir alcohol antes de manejar: conducir bajo la influencia del alcohol afecta la concentración y los reflejos, aumentando exponencialmente el riesgo de accidentes.

Respetar los límites de velocidad: circular a velocidades adecuadas es clave para tener control del vehículo y reaccionar a tiempo ante imprevistos. La policía de tránsito recuerda que “superar los límites permitidos no solo es ilegal, sino que pone en riesgo la seguridad propia y ajena”.

Usar siempre el cinturón de seguridad: este simple hábito reduce hasta en un 50% las lesiones graves en caso de choque. Las autoridades sanitarias recomiendan “ajustar bien el cinturón, tanto en el asiento delantero como en el trasero”.

No usar el celular mientras se conduce: distraerse con el teléfono móvil es una de las principales causas de siniestros viales en la actualidad. “Un segundo de distracción puede ser fatal”, advierte la especialista en prevención de accidentes María González.

Mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante: esta práctica permite frenar con tiempo y evitar colisiones en caso de frenadas inesperadas.

Respetar las señales de tránsito y los semáforos: ignorar una señal puede desencadenar un choque o una situación de peligro para peatones y otros conductores.

Realizar revisiones periódicas del vehículo: un auto en buenas condiciones mecánicas reduce el riesgo de fallas inesperadas.

CONDUCTOR ALCOHOLIZADO FUE SORPRENDIDO MANEJANDO A ALTA VELOCIDAD Y TERMINÓ CON EL AUTO SECUESTRADO

Un operativo de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia permitió detener a un conductor que manejaba en evidente estado de ebriedad durante la mañana del domingo.

El procedimiento se concretó a las 7:20 horas, cuando un patrullero que realizaba recorridas preventivas observó a un vehículo Volkswagen Suran circulando a gran velocidad y efectuando maniobras riesgosas en la intersección de Sargento Cabral e Islas Malvinas.

Al interceptar el rodado, los efectivos constataron que el conductor, un hombre de 40 años, presentaba claros signos de ebriedad.

Tras solicitarle la documentación correspondiente —que se encontraba en regla—, se convocó al personal de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia.

La prueba arrojó un resultado positivo de 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Frente a la infracción, los inspectores municipales labraron las actas correspondientes y procedieron al secuestro del vehículo, que fue trasladado en grúa al corralón municipal ubicado en Km 4.

El conductor quedó a disposición del Tribunal de Faltas, mientras se aguarda la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR