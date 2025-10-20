El costo del transporte público en Argentina varía considerablemente según la provincia, y esa disparidad responde a múltiples factores como la estructura del sistema, la distancia recorrida, el nivel de subsidios y la cantidad de pasajeros. Esta situación genera una gran dispersión tarifaria en todo el país, con fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios.

Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), la tarifa promedio ponderada en el interior del país alcanzó los $1.279 en octubre. Entre las ciudades con tarifas más elevadas figuran Bariloche ($1.895), Santa Fe, Rosario y Córdoba (todas con $1.580), Paraná ($1.415), Mar del Plata ($1.360) y Resistencia ($1.300).

En este contexto, Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, se encuentra por debajo de la media nacional pero igualmente dentro del grupo de tarifas elevadas: el boleto general cuesta actualmente $1.114,13, mientras que el suburbano asciende a $1.168,24.

En el otro extremo, las tarifas más bajas se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el boleto de tren cuesta $280, el de colectivo bajo jurisdicción nacional $451, en CABA $547 y en la Provincia de Buenos Aires $550. También tienen tarifas accesibles provincias como La Rioja ($600), San Luis ($750), Ushuaia ($800) y San Juan ($810).

Pese a las diferencias de tarifas, los costos técnicos —es decir, el costo real sin subsidios— son similares. En el AMBA, por ejemplo, el costo técnico por pasajero asciende a $1.665, y con impuestos llega a $1.839, pero el Estado nacional reconoce solo $1.120. Esa diferencia es cubierta mediante subsidios.

SIN SUBSIDIOS

Tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte del Interior en febrero de 2024, el único subsidio nacional vigente es la tarifa social, que solo se aplica en aquellas ciudades adheridas al sistema SUBE. Esto deja a muchas localidades del interior dependiendo exclusivamente de los subsidios provinciales o municipales.

En el AMBA, desde marzo de 2025, las tarifas se ajustan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2%, mientras que los colectivos interjurisdiccionales mantienen las tarifas congeladas desde julio y los trenes metropolitanos desde septiembre de 2024.

En octubre, el gasto en transporte en el AMBA aumentó un 2,3% y se ubicó en $76.418 mensuales, liderando los aumentos interanuales con un alza del 36% respecto a octubre de 2024, y acumulando una suba del 852% desde diciembre de 2023.

LA LICITACIÓN DEL TRANSPORTE EN COMODORO: IMPUGNACIONES

En el marco de la licitación del servicio de transporte urbano, las transportistas Grupo MR SRL y Patagonia Argentina SRL presentaron, en el último día de plazo para hacerlo, sendas impugnaciones contra la oferta de su competidora.

Aunque no trascendieron detalles, ya que el tema está por ahora en el ámbito administrativo de la comisión evaluadora y ninguna de las partes involucradas dejó entrever su estrategia, ADNSUR pudo confirmar que las dos transportistas formularon planteos para que se descarte la oferta de su competidor.

MR ya había dejado trascender, de forma pública, su postura de que la oferta de Patagonia Argentina no responde a las condiciones del pliego, ya que debían presentarse ofertas por separado para cada uno de los dos grupos de líneas en que se dividió el pliego, pero la firma local formuló una cotización por “todo el paquete”.

A su turno, Patagonia Argentina salió a declararse ganadora y virtual adjudicataria “porque nuestra propuesta es 300 millones de pesos más económica”, según expresó el gerente local Jorge Moreno días atrás.

Más allá de la guerra dialéctica y el juego típico para influir sobre la opinión pública, ahora la comisión deberá evaluar los fundamentos de cada presentación y en qué medida se ajustan o no a las exigencias del pliego.

Si bien el proceso de adjudicación debería concluir antes del próximo 30 de noviembre para evitar que el primer día de diciembre arranque sin servicio de transporte, podría estirarse ya que ambas empresas manifestaron su intención de llegar incluso a instancias judiciales.