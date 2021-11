Una vecina de Comodoro Rivadavia encontró una carta que decidió compartir en redes sociales para manifestar su apoyo a quién la escribió. El texto es el duro testimonio de una joven - identificada como Ailín - donde cuenta los abusos de los cuales fue víctima por parte de la pareja de su madre.

"Hola buenas tardes. Ayer al mediodía en la Avenida Polonia esquina Canadá me encontré está carta anónima Si alguien conoce este caso que pueda ayudarla, sería de gran ayuda Si estas leyendo esto, quiero que sepas que no estás sola", escribió Natalia Gómez, quien encontró la carta.

Atraparon a un joven en el centro de Comodoro: robó baterías, ruedas y estéreos de autos estacionados

"No se prácticamente a quien dirigirme pero hoy quiero hablar de como me siento y como me sentí desde el primer día que empezó esto, me sentí sola. Me dolía tanto que mi propia mamá no me creyera ni me crea y que mi haga como si nada pasara", comienza la carta para después relatar los abusos que sufrió de parte de la pareja de su madre.

Tras su duro testimonio, afirmó: "Hoy en el día de la fecha quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo desde el día un, para mi estos días son muy importantes porque espere mucho por este momento y al final llego, les admito que si me causa dolor recordar pero voy a seguir con mi cabeza en alto"

En el escrito una joven relata que pese a que le contó a su mamá de los abusos de su pareja hacia ella, esta no le creyó y el duro golpe que eso significó. Sin embargo, ya lejos de su madre y de su pareja, agradeció la contención de otras personas.

Prostitución y coimas en Comodoro: absolvieron a Pulley, Ferreira Almada y Cuellar Gamboa por el caso del VIP de calle Francia

"Espero que se haga justicia por todo lo que él me hizo. Gracias por creerme, y escucharme, y hacer que este momento llegue, Gracias por su tiempo", concluyó en una carta de tres carillas.

Si bien no hay ninguna denuncia radicada por la carta encontrada, el apoyo hacia la joven en los comentarios estuvo de manifiesto ante la crudeza del relato y el pedido de justicia.