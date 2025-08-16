Un hombre fue detenido este viernes tras violar un domicilio y amenazar con un cuchillo a un vecino del barrio Las Flores, según informó la Comisaría Cuarta. El hecho ocurrió alrededor de las 14:55 en calle Sarmiento, cuando el sujeto, en aparente estado de alteración por drogas o alcohol, ingresó sin autorización al patio de la vivienda y profirió amenazas de muerte.

El denunciante alertó a la policía al ver al intruso armado con un cuchillo, quien además golpeaba la puerta de la casa mientras lo amenazaba. Al llegar, los efectivos lo redujeron y le quitaron el arma antes de trasladarlo a la dependencia policial.

"El individuo no coordinaba al hablar y mostraba un comportamiento violento", detalló el parte policial, que estuvo a cargo del Subinspector Lucas Quintana (Criminalística) y la Oficial Ayudante Daniela Soto.

El detenido fue llevado al Hospital Regional para evaluación médica, mientras que el cuchillo incautado quedó como prueba. La Dra. Florencia Diez (Oficina Judicial) y el Dr. Alan Larrue (MPF) intervienen en la causa, que quedó a disposición del Juez Penal de Turno, Dr. Soñis.