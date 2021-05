Durante la madrugada de este sábado, la Policía presenció la caída de un auto en un barranco en barrio 30 de Octubre. Se trató de un vehículo marca Volkswagen, modelo Fox, que se encontraba sin el conductor.

En el lugar se presentó J.C.D.R (45 años) con la documentación vehicular al día, mencionando que "yo dejé el auto mal estacionado, y se fue para abajo. No tengo nada, no quiero la ambulancia, tengo seguro del auto pero contra tercero únicamente, me hago cargo", sostuvo en su relato a los agentes.

El propietario no presentaba ninguna lesión, pero al contar el hecho no coordinaba en su hablar, por lo que aparentemente estaría bajo los efectos del alcohol