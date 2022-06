Los ruidos molestos fueron el comienzo de una situación que se fue de las manos en el barrio Padre Corti, en el plan de viviendas de Ciudadela, donde los vecinos denuncian que ya no pueden vivir más debido al calvario que les hacen sufrir una conflictiva familia que vive en una de las casas otorgadas por el IPV.

A la fuerte música a cualquiera hora del día, se sumaron hostigamientos, amenazas e incluso violencia física. Y ante la falta de respuestas de la Justicia tras siete denuncias contravencionales y dos penales, es que Leonardo R., uno de los damnificados decidió encadenarse en las últimas horas en la subcomisaría de Ciudadela.

“No podemos vivir más así”, relató el joven encadenado a una silla, en referencia al constante hostigamiento por parte de los integrantes de esta familia no solo hacía él sino contra otros vecinos de la cuadra.

“Me los cruzo cuando voy a mi trabajo a la madrugada, en el colectivo aguanto sus insultos y amenazas, nadie está actuando, ni la Justicia ni el IPV, yo hice todas las instancias administrativas que corresponden pero llegó un límite”, dijo.

El joven indicó que es imposible seguir viviendo en estas circunstancias junto a su madre y a su pequeña hermana de 9 años , porque diariamente soportan el hostigamiento, los ruidos molestos por música, gritos, y hasta cuando mantienen relaciones sexuales.

“Se transformó en un rejunte de gente que se pone a tomar, drogarse y hacer quilombo, no puedo dormir, no aguanto más, mi hermana no tiene por qué vivir esto y temo por ellas”, lamentó en diálogo con Crónica.

El vecino indicó que la medida la llevará adelante hasta que la justicia les de una respuesta concreta y que afecta a varios vecinos que ya denunciaron, y otros que decidieron no hacerlo por temor a represalias por parte de esta familia conflictiva.

VIOLENCIA SIN LÍMITES

Semanas atrás, ADNSUR publicó la noche de terror que vivieron vecinos de esta conflictiva familia y que quedó registrado por la cámara de un celular. Cuando un grupo de personas atacó con piedras, palos y cuchillos a un vecino de Ciudaela que fue a pedirles que bajen el volumen la música.

Según contaron los propios vecinos, no era la primera vez que sucedía y apuntaron contra un grupo que vive en una de las casas: "hace dos semanas está consumiendo alcohol y drogas y nadie hace nada", dijeron.

