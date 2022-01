Buscan a una conductora que atropelló a una nena de 6 años y escapó. Ocurrió el jueves 6 de enero de 2022 entre las 20:30 y las 21 horas, en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia.

La conductora, de un auto Chevrolet Onix de color naranja y de 5 puertas, atropelló a una nena que jugaba afuera de la casa de su abuela en calle en Gerónimo Maliqueo, entre Jornada y Canadá. Tras embestirla, la mujer siguió de largo y dejó abandonada a su suerte a la pequeña que fue asistida por su familia que estaba en el lugar.

Gustavo Villaroel, papá de la nena relató a ADNSUR que ese día “estaba en la vereda jugando con la abuela y la tía. En un momento quiere cruzar porque yo estaba en la otra vereda con mis otros nenes, se asoma, sale de la trompa y la mujer la embiste”.

“No frena en ningún momento. Frena en la esquina para ir hacia la Avenida. Sale a velocidad, se dio cuenta”, contó Gustavo sobre la mujer que dejó abandonada a su hija.

El padre de la pequeña descartó que no se haya dado cuenta de lo sucedido, porque “la nena fue un impacto fuerte. Gracias a Dios la nena esta bien. Ahí se ve en el video claro que la levanta en el aire y sale despedida”.

Gracias a las cámaras de seguridad que aportaron vecinos pudieron identificar el trayecto que realizó la conductora. “Es una señora grande por lo que se ve en las cámaras”, indicó Gustavo. Fueron hasta el domicilio desde donde salió la mujer "pero nadie la conoce en teoría, porque la están encubriendo”, contó

“La nena está asustada. Quedo con un trauma además de lo físico y emocional”, está recibiendo curaciones por los raspones y será sometida a otros estudios porque a veces reporta dolor de cabeza y de oídos.

“No me interesa tanto el dinero sino de lo que hizo. Gracias a Dios puedo decir que mi nena esta bien, ¿pero si pasaba lo contrario? Me interesa que se haga cargo, vos no podes tener tanta impunidad de atropellar a alguien y dejar a alguien abandonado. No tener la mínima de corazón”, lamentó finalmente.