Comodoro: buscan a una mujer de 69 años que lleva cinco días desaparecida

La Policía del Chubut activó un operativo de búsqueda para localizar a Juana Inés Morales, de 69 años, quien fue vista por última vez el 9 de octubre al mediodía en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia. Hasta el momento no se cuenta con información sobre su paradero, por lo que se solicita a la comunidad que aporte cualquier dato que pueda contribuir a la investigación.

Según la descripción oficial, Juana mide aproximadamente 1,60 metros, pesa alrededor de 70 kilos y tiene contextura física mediana. Su cabello es castaño, ondulado y de largo medio. Tiene tez trigueña y ojos marrones. Calza número 37 y no posee señas particulares que faciliten su identificación. Al momento de su desaparición no se pudo establecer qué vestimenta llevaba puesta.

La División Búsqueda de Personas pidió la colaboración de toda la sociedad para difundir la información y estar atentos ante cualquier posible avistamiento. Cada dato puede resultar clave para avanzar en la investigación y encontrar a la mujer.

Quienes tengan información o la hayan visto pueden comunicarse de manera inmediata con los teléfonos (297) 154-082600, (297) 154-190020, al número de emergencias 101, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

La fuerza provincial recordó que los aportes de la ciudadanía son fundamentales en las primeras horas de búsqueda y agradeció toda colaboración para amplificar el mensaje.