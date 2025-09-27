La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia lanzó un pedido público de colaboración urgente para localizar a Mía Solange Gallardo Rosales, una adolescente de 15 años cuyo paradero se desconoce desde este sábado 27 de septiembre de 2025.

Según la información oficial difundida por la fuerza, la joven fue vista por última vez en las inmediaciones del barrio Don Bosco, ubicado en Km. 8.

Para facilitar su identificación, la División Búsqueda de Personas proporcionó una descripción detallada de la menor:

Edad: 15 años

Estatura: aproximadamente 1,55 metros.

Contextura física: robusta, con un peso aproximado de 85 kg.

Tez: blanca.

Cabello: largo, lacio y de color negro.

Ojos: marrones oscuros.

Las autoridades instan a toda la comunidad a estar atenta y a comunicarse de inmediato si posee algún dato que pueda servir para encontrarla. Los canales de contacto habilitados son los siguientes: