El hecho se dio el día 11 de abril, alrededor de las 15 horas, en la calle código 2466, de kilómetro 8. Allí se hizo presente un hombre apodado “Paco”, que “es conocido en el ambiente policial y judicial porque tiene causas por diferentes hechos” -explicó el comisario Hugo Morales- y amenazó con un arma de fuego a una mujer mientras estaba en su vivienda.

La situación se da -señaló Morales en diálogo con ADNSUR- porque “el hijo de la denunciante mantuvo una relación con la actual pareja del acusado”, con quien tiene un hijo y aparentemente “estaban reclamando una plata por un tema del menor”.

La pareja del acusado “comienza a discutir con la denunciante y en ese momento se baja del auto Paco, con un arma de fuego y amenaza a esta persona que, posteriormente se dirigen a la comisaría a presentar la denuncia”, relató.

Según indicó, durante el allanamiento fundamentado por fiscalía, y autorizado por el juez, luego de realizar entrevistas a personas que estaban como testigos ocasionales, el día sábado alrededor de las 17 horas se procede a la diligenciar la medida y “si bien fue ubicado el denunciado en la vivienda, no pudimos dar con el arma de fuego”, informó.

“No pudo ser detenida esta persona porque no se pidió detención. Primero porque no había un hecho en flagrancia. Para eso hay que adoptar alguna otra medida, para poder pedir una detención, pero tampoco se procedió al secuestro del arma porque no fue hallada”, destacó el comisario.

En cuanto a la denuncia de la víctima, la policía le notificó a G. alias “Paco” sobre una medida de prohibición de acercamiento por el término de 90 días.

CÓMO SIGUE EL CASO

De aquí en adelante, el personal policial deberá asegurarse de que la medida se cumpla, “haciendo rondines por la vivienda y en caso de que G. no cumpla con la medida, seguramente será detenido”, advirtió Morales.