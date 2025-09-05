Un micro de larga distancia de la empresa Taqsa Marga, que viajaba desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia, protagonizó un violento vuelco en la madrugada de este viernes. Todos los ocupantes fueron trasladados al hospital local y, según la empresa, no se registraron heridos de gravedad.

El incidente tuvo lugar cerca de las 4:50, cuando el colectivo circulaba por la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del ingreso sur a Caleta Olivia, y, en circunstancias aún no establecidas, terminó volcando sobre uno de sus laterales.

El servicio había partido desde Río Gallegos y tenía como destino final la ciudad de Comodoro Rivadavia. Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Según trascendió oficialmente, en la unidad viajaban 36 pasajeros, quienes fueron rápidamente asistidos y trasladados al hospital de Caleta Olivia para su evaluación médica.

¿CÓMO SE ENCUENTRAN LOS PASAJEROS?

El propietario de la empresa, Santiago Gómez, llevó tranquilidad al confirmar que “gracias a Dios no hubo nada grave: no hubo fallecidos ni personas con lesiones de consideración, solo algunos golpes y contusiones”, indicó en diálogo con el programa "La Otra Gestión". La mayoría de los pasajeros fue dada de alta rápidamente y algunos continuaron viaje por sus propios medios.

Sobre las circunstancias del accidente, Gómez explicó que el accidente se produjo en un tramo con un desvío inconcluso y mal señalizado: "La entrada de Caleta Olivia nunca se terminó. Hay barreras de cemento como señalización y un desvío de tierra. El chofer conocía la zona, pero al llevarse por delante una de esas pircas, el micro volcó", sostuvo.

15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025

Aunque aclaró que la velocidad no era alta debido a la proximidad urbana, el impacto provocó el vuelco. "Nuestros micros tienen sistemas de frenado automático, alarmas de carril y siempre insistimos en el uso del cinturón. Trabajamos mucho en seguridad, pero también necesitamos rutas en mejores condiciones", recalcó.

El dueño de la empresa aclaró que “nos hacemos cargo de los traslados, hospedajes si es necesario y de que cada pasajero pueda continuar su viaje. Había gente que iba hasta Mar del Plata, y estamos resolviendo cada caso”.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

El micro fue retirado de la ruta tras las pericias en la zona a la espera de establecer cómo ocurrió.

"Reiteramos lo más importante: no hubo heridos graves. Ahora estamos enfocados en acompañar a nuestros pasajeros y seguir mejorando cada día en materia de seguridad", concluyó.

LA TRAGEDIA EN LA RUTA 3 QUE ENLUTÓ A SANTA CRUZ

El jueves 24 de julio, un gravísimo accidente vial ocurrido en la ciudad de Río Gallegos conmocionó a toda la provincia al impactar un camión y un colectivo de larga distancia en la Ruta Nacional N.º 3.

El hecho ocurrió a pocos kilómetros del ingreso norte a la capital provincial, en la zona de Güer Aike. En el micro siniestrado viajaban al menos 25 pasajeros. Varios de ellos sufrieron heridas de diversa gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos. Testigos reportaron un intenso movimiento de ambulancias, con al menos seis móviles sanitarios involucrados en el operativo, además de unidades de bomberos y personal policial.

Día del Comercio 2025: confirmaron qué día cerrarán los supermercados e hipermercados en todo el país

Los primeros reportes de la Policía de Santa Cruz afirman que el camión impactó en la parte trasera al micro que había salido desde la capital santacruceña con destino al norte, provocando que el micro se desplazara más de 500 metros fuera del tramo.

En el lugar del hecho se constataron 3 (tres) víctimas fatales identificadas como:

- Moreno, Claudio Néstor. DNI 16.718.248

- Kaldi, Gemma Candelaria. DNI 44.695.914

- Dulor, Exequiel Andrés. DNI 44.374.054