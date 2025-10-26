El diputado nacional por la Libertad Avanza y candidato a Senador, Pablo Cervi, fue víctima de un asalto calificado la noche del sábado en su vivienda de Neuquén capital, en la antesala de las elecciones legislativas 2025.

Las fuentes policiales indicaron que tres delincuentes armados ingresaron al domicilio, redujeron a las 11 personas presentes y golpearon al legislador en la cabeza.

Los asaltantes se llevaron 20.000 dólares en efectivo, además de relojes, alianzas y otros objetos de valor, según informó la policía.

Cómo ocurrió el robo

El hecho tuvo lugar el sábado 25 de octubre, alrededor de las 22:50, en una vivienda del barrio Jardines del Rey. La policía llegó al lugar a las 23:20. Según la investigación, los ladrones forzaron la puerta de entrada con “tres golpes fuertes”, aparentemente usando una herramienta tipo “brecha”.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Según la información publicada por Diario Río Negro, una vez dentro, maniataron a las 11 personas presentes. De acuerdo con el reporte policial, los delincuentes vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas que dejaban ver únicamente sus ojos. Portaban dos pistolas y tenían acento “de la zona”. Además, se comunicaban con otra persona que permanecía en el exterior mediante un equipo de radio.

El diputado Cervi sufrió golpes en el cuero cabelludo con el arma de los asaltantes, mientras que el resto de los presentes no sufrió heridas. Todos fueron atados con alambre y precintos negros.

El botín

Entre los objetos sustraídos, la policía detalló que se llevaron 20.000 dólares que estaban dentro de un sobre en un placard. También se llevaron dos relojes marca Tag Carrera, dos alianzas de oro, un anillo, una cadenita, la llave de una camioneta VW Saveiro y una campera marca Atomik.

Intervinieron en el caso la Comisaría 19, la Policía Federal y el fiscal jefe Mauricio Zabala. El Departamento de Criminalística realizó peritajes en la vivienda. La policía informó que la búsqueda de rastros no arrojó resultados positivos, aunque secuestraron elementos que los delincuentes dejaron en el camino, así como fragmentos de alambre y precintos plásticos usados para atar a las víctimas.

El relevamiento de cámaras públicas y privadas en la zona indicó que dos cámaras del Centro de Monitoreo cercanas al domicilio “no funcionan”.