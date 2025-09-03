Como en la tribu, pero en Comodoro: detuvieron a un hombre por amenazar con una lanza y un machete a un vecino

Un grave episodio de violencia tuvo lugar este martes en Comodoro Rivadavia cuando un hombre fue detenido en el barrio Las Américas tras amenazar con una lanza y un machete a otro vecino.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 sobre la calle 4 donde varios vecinos dieron aviso inmediato a la policía al ver la peligrosa situación.

De acuerdo con los primeros testimonios, el sujeto tenía en su poder un machete y una lanza con punta de hierro mientras se encontraba en plena vía pública. Con estas armas intimidaba a un vecino que permanecía dentro de su casa, lo que generó alarma entre quienes presenciaron el episodio y motivó la rápida intervención policial.

Un móvil de la Seccional Quinta llegó al lugar en cuestión de minutos y logró reducir al hombre señalado como autor de las amenazas. El individuo todavía portaba ambas armas en sus manos al momento de la detención.

El damnificado relató a los uniformados que el detenido lo había amenazado de muerte en reiteradas oportunidades y que incluso llegó a arrojar distintos elementos hacia su casa. Si bien los objetos no causaron daños materiales en el inmueble, la situación fue considerada de extrema gravedad debido a la presencia de armas blancas y la violencia verbal ejercida.

Los efectivos procedieron a trasladar al sujeto hasta la dependencia policial donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En paralelo, se secuestraron las armas utilizadas, tanto el machete como la lanza de hierro, que ahora forman parte de la causa judicial por amenazas agravadas.

La Policía destacó la importancia del aviso inmediato de los vecinos, que permitió actuar rápidamente y evitar que el episodio escalara a un nivel mayor de violencia. La presencia de armas punzantes y la amenaza explícita de muerte habrían podido derivar en consecuencias más graves de no mediar la intervención policial.

Estaba borracho, quiso entrar a la casa de su mamá en Chubut y reaccionó de manera violenta

Los hechos de violencia protagonizados por personas borrachas representan un riesgo constante para la seguridad de las personas.

En estos casos, la rápida intervención policial es fundamental para evitar mayores daños y garantizar la protección de los involucrados. Este tipo de situaciones suelen implicar altercados, daños materiales y amenazas, que requieren una respuesta inmediata y eficaz de las fuerzas de seguridad.

Un hecho de estas características, ocurrió este martes 2 de septiembre por la madrugada cuando un hombre de 31 años fue detenido en Lago Puelo luego de protagonizar un violento episodio en la casa de su mamá, en la zona de Paraje Isla Norte.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió alrededor de las 3:20, cuando una mujer alertó a la comisaría local sobre el comportamiento alterado de su hijo, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. De acuerdo al relato, el joven intentaba ingresar por la fuerza a su vivienda.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el hombre había roto los cristales de la casa y continuaba alterado, lanzando insultos y gritos. De esta manera, lo detuvieron.

Finalmente fue trasladado al hospital local, donde quedó internado debido a un alto grado de intoxicación alcohólica. Además, permanece bajo custodia policial a la espera de la audiencia de control de detención.