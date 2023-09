Cómo detectar intentos de estafas en internet: señales y consejos para tener en cuenta

El pasado lunes, una mujer de Comodoro Rivadavia denunció que fue estafada de manera telefónica y le robaron un total de $300.000 pidieron dos créditos a su nombre.

En este sentido y tras realizar la denuncia correspondiente al Banco Nación, aseguró que tenía problemas con Netflix y “entro por Internet a la página oficial de Netflix y salía un WhatsApp”. Sin embargo, todo salió mal y fue engañada por personas que se hacían pasar por personal de la reconocida plataforma de contenidos digitales.

Ante esta grave situación, Carlos Richieri, Juez de Esquel y especialista en Cibercrimen, habló con ADNSUR y comentó la situación actual de la provincia ante este tipo de hechos. “Nos preocupa, pero al mismo tiempo estamos esperanzados porque hubo mucha concientización por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, los delincuentes son muy ingeniosos y están constantemente inventando nuevas formas para llegar, y en lo general son formas que son creíbles”, inició.

Sobre el caso de la mujer comodorense, detalló que todo comenzó cuando “le dicen que no se le pagó o que no se acreditó un pago de Netflix, y con esto ya genera la alarma, la persona cae, aquel en el que está muy acelerado en el día o tiene preocupaciones, si tenes de golpe un llamado de Netflix, que no recibieron el pago, y vos crees que puede llegar a ser cierto, en el momento no llegaste a razonar o a entender que quizás podría llegar a ser una estafa”.

En cuanto a las “señales” que podemos visualizar a la hora de una potencial estafa, Richieri reveló que lo esencial es “advertir, nos tiene que generar miedo cuando nos piden datos personales, ya sea desde el nombre, DNI, o incluso confirmar algún dato, porque también hay muchos que están alerta, y lo que hacen es ponerse a la defensiva, y esto el delincuente lo percibe, y arranca con una actitud, con una actividad que parece que no te va a pedir nada. Pero cuando te tranquilizas, aparece".

Posteriormente, el juez especialista en Cibercrimen aseguró que “está de moda” los perfiles falsos en las redes sociales. “Generalmente una mujer joven, relativamente atractiva, le escribe a un hombre y después nada, le dicen que esta persona en realidad era menor de edad y lo empiezan a extorsionar, digamos. Esto está pasando cada vez más, se vienen modificando las actitudes o las formas de abordar ese tema”, aseguró.

Continuando con la misma línea, detalló que las mujeres buscan fotografías falsas o robadas para hacerse pasar por otra persona y tienen la iniciativa de enviar una “imagen” para ganar la confianza de la víctima. “Después dicen que quieren verlo, conocer, avanzar en una relación. Esto es común, cuando llaman y aparece un adulto diciendo que se han comunicado son hija de 14 o 15 años, es una mentira. En todo caso, uno tiene que conocer que no sabía que estaba hablando con una persona que era menor de edad”, agregó.

“Han venido llorando y están creídos en la historia, han caído tanto en la preparación de la estafa que han generado un vínculo con la persona que después cuando los extorsionan, no entienden que la parte inicial fue falsa. Ningún fiscal ni comisario lo va a llamar por teléfono y mucho menos para pedirle plata a cambio de archivar una causa”, remarcó rotundamente.

Por último, aseguró que lo fundamental siempre es denunciar. “Aunque nos genere vergüenza o nos veamos como tontos, si denunciamos tenemos la chance de recuperar la plata o nuestra cuenta, el objeto de lo que se haya querido obtener con la maniobra”, cerró Richieri.