La Justicia de Trelew iniciará formalmente este viernes la investigación de la causa conocida como “Pollos de Papel”, que involucra un presunto fraude millonario en la compra de carne y pollo durante la gestión municipal anterior.

La denuncia, que ronda los 70 millones de pesos, fue presentada por el actual intendente Gerardo Merino al inicio de su mandato, luego de detectar irregularidades y posibles delitos penales relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad.

EL ORIGEN DE LA DENUNCIA

El escándalo estalló poco después de que Merino asumiera como jefe comunal de Trelew, al hallar evidencias de irregularidades en contratos y pagos realizados para la adquisición de alimentos con fondos municipales.

“Es la formalización de la apertura de investigación respecto de una denuncia que hizo el intendente Merino apenas iniciada su gestión. Detectamos algunas irregularidades que entendimos eran un delito penal, y lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía”, explicó el secretario de Gobierno, Mario Romeo, en referencia al paso judicial que comienza este viernes.

La investigación gira en torno a la presunta malversación de recursos públicos destinados a la compra de pollo y carne para comedores y programas sociales de la Municipalidad, con el objetivo de alimentar a personas en situación vulnerable. Estas irregularidades no solo representan un daño económico para el Estado, sino un impacto directo en quienes dependen de esos alimentos.

En la causa están imputados cinco exfuncionarios municipales y dos particulares vinculados a la adquisición fraudulenta de los alimentos. Su rol y grado de responsabilidad están siendo investigados bajo la figura de malversación de fondos, delito que conlleva severas sanciones penales y civiles.

La gravedad del caso se refleja en que la investigación, que comenzó con un único expediente, ya sumó diez expedientes adicionales, todos vinculados con los mismos sujetos y las mismas actividades. Este crecimiento muestra la magnitud del presunto fraude y cómo podría haber afectado variados ámbitos donde se gestionaron recursos públicos para la alimentación social.

ROL ACTIVO DEL ACTUAL MUNICIPIO DE TRELEW

Un aspecto clave que enfatizó Mario Romeo es la postura de la Municipalidad en todo el proceso judicial. “Seguramente la Municipalidad, ya lo puedo asegurar, va a ser querellante en la causa para acompañar a la Fiscalía tanto en la actividad que tengan como en aportar pruebas en caso de ser necesario”, afirmó. La acción querellante implica que el Municipio asumirá un rol activo para colaborar con la Fiscalía en la investigación y buscar la sanción de los responsables, además de la recuperación de los bienes del Estado.

La intención es clara: no solo que se impongan las consecuencias legales a quienes cometieron irregularidades, sino también que se restituyan los fondos malhabidos para que vuelvan a servir a la comunidad y se garantice la transparencia en el manejo del dinero público.

Romeo destacó la trascendencia social y ética de esta investigación: “Tiene que ver con bienes del Estado municipal y con alimentos para personas carenciadas. La sociedad debe saber qué se hizo con los recursos que el contribuyente puso”. Estas declaraciones reflejan el compromiso del Gobierno local de hacer visible la gestión pública y el manejo responsable de las partidas destinadas a programas sociales.

El caso “Pollos de Papel” no solo pone en jaque a exfuncionarios de la gestión anterior, sino también la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso, la investigación judicial será clave para esclarecer responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan.