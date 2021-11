Comienza el juicio contra Juan Darthés por abuso: "Estoy con expectativa pero cansada", dijo Thelma Fardín

Este martes, el actor Juan Darthés será juzgado en Brasil por abuso sexual contra Thelma Fardin, quien sostuvo que espera el inicio del "inédito" debate "con mucha ansiedad y fuerza" a casi tres años de haberlo denunciado por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45.

El colectivo Actrices Argentinas recordó que el juicio contra Darthés "es un precedente histórico mundial" en el que participan tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua.

"Estoy con mucha expectativa, ansiedad, con fuerza, aunque ya cansada de tanto recorrido y esperando que la respuesta de la justicia sea la que por supuesto espero yo y todas las víctimas que nos hemos atrevido a denunciar" casos de abuso sexual, señaló Fardin en declaraciones a Télam.

Durante el juicio once testigos desfilarán por vía remota ante el juez Ali Mazloum, entre ellos, las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co que también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo.

Fardin brindará también este martes su declaración a las 14 en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) ubicada en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667. "Por suerte, a causa de la situación por el Covid-19 no hizo falta que viaje a Brasil porque el juez al ser grupo de riesgo estará desde su casa", contó.

Destacó que ella será escuchada en sede judicial después de lograr "la posibilidad de que tres ministerios (públicos fiscales) de tres países (Argentina, Brasil y Nicaragua) diferentes validen mi palabra y den lugar a que lleguemos a esta instancia judicial".

Con respecto a su carrera, en un mano a mano con TN, sostuvo que "a mí claramente me quitó trabajo denunciar, lo sé muy concretamente. En ciertos espacios es como que me dicen “qué terrible lo que te pasó”, pero si me tienen que llamar para trabajar -incluso si les doy como actriz- dicen que no. Yo cargo con esa mochila".

Y remarca que la defensa de Darthés dirá que ella hizo esta denuncia buscando fama: "¿Quién se levanta un día y dice: “Ay, a ver cómo hago para ser Trending Topic. Bueno me meto en este brete, me tomo un avión en Nicaragua, me expongo físicamente a esta bestialidad porque quiero que se diga mi nombre”.

Y agregó: "Es una ridiculez. Dicen cuidado que te denuncia en las redes si me saco una foto con un varón. Yo denuncio una persona que me violó, no es que me gusta ir por la vida teniendo que someterme este proceso. Como si además denunciar fuera gratis. ¡Peor! La construcción es que denunciar te da plata y es al contrario: pones plata. Yo puse plata. Ahora me acompaña Amnistía Internacional y por eso pude sostener el proceso internacional para seguir adelante. En otros momentos me han tenido que ayudar compañeras, juntar entre toda la plata para poder tomarme el avión y denunciar".