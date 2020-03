PUERTO MADRYN (ADNSUR) - El exdiputado y exjefe de Policía de Chubut, Juan Ale, está acusado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en modalidad de delito continuado, en perjuicio de dos nenas a finales de los 90, cuando las víctimas tenían tenían 9 y 10 años. En caso de ser condenado por este delito, la pena mínima es de 15 años de prisión.

Según la investigación fiscal, a cargo de la fiscal María Alejandra Hernández, las violaciones habrían ocurrido entre 1998 y finales de 2001, cuando las víctimas eran menores.

Según detalló LU17, en las últimas horas se viralizó en redes sociales una campaña para que la causa no prescriba y se realice el juicio, lo que finalmente se confirmó en las últimas horas.

Una de las víctimas habló con esa radio y detalló el sufrimiento que debió soportar hasta que se animó a hablar de lo ocurrido durante su infancia. "Hoy pedimos no a la prescripción de la causa, no al cierre, que por favor nos escuchen. Ya pasó mucho tiempo pero nos costó hablar, llegar a donde llegamos. Cuando hicimos la denuncia tardó mucho tiempo, ya van a hacer tres años que estamos esperando a que empiece un juicio", dijo.

"Están probados (los hechos) por psicólogos. En ese momento no se hicieron pruebas médicas porque lo denunciamos más tarde. Se denuncia tarde porque fue muy difícil hablar para nosotras. Fue un camino largo, de pasar por psicólogos, por médicos, depresión, ataques de pánico. Hoy puedo hablar así. El día que me senté frente a una fiscal lamentablemente el primer día fue terrorífico, no podía hablar directamente", recordó.

Juan Luis Ale se desempeñó desde 2003 a 2011, durante la gestión del fallecido ex gobernador Mario Das Neves, como jefe de la Policía de Chubut y luego asumió como diputado provincial.

En los últimos días, su abogado, Adrián Sandoval, pidió dilatar el juicio e insistió en su planteo de la prescripción de los delitos, pero el mismo fue rechazado y se ratificó la fecha de debate.

Uno de los ejes de la discusión jurídica planteada consiste en si se puede aplicar la "Ley Piazza", bautizada así por el diseñador de modas Roberto Piazza, la cual modificó el Código Penal y prevé "una regulación especial, en cuanto suspende el plazo de prescripción para estos delitos cuando la víctima es menor de edad y sufre delitos de integridad sexual", explicaron fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn, indicando que que "la ley 27.206 apunta a que los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual, en víctimas menores, empiezan a correr una vez que la víctima denuncia, independientemente de su edad".